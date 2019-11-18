Губернаторские поправки к бюджету-2020 рассмотрели в парламенте Хабаровского края

Поправки к принятому в первом чтении законопроекту о главном краевом финансовом документе представил на внеочередном заседании комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию первый заместитель краевого министра финансов Валентин Костюшин.

ПРО БЮДЖЕТ

- Губернатором края Сергеем Фургалом внесены в законопроект о бюджете на 2020-2022 годы 124 поправки, - начал Валентин Костюшин. - В связи с внесением Государственной думой Российской Федерации поправок в проект закона о федеральном бюджете, в региональном финансовом документе также предлагается внести ряд изменений. Так, доходы и расходы бюджета на 2020 год увеличиваются. Общий объем доходов вырастает на семь миллиардов 490 миллионов 652 тысячи рублей. Объем расходов увеличится на ту же сумму. Таким образом, дефицит сохранится на заявленном ранее уровне в девять процентов.

Как нетрудно понять, дополнительные средства региону даст не только федеральная казна, хотя весьма приличная часть доходов почти в семь миллиардов - это целевые средства по межбюджетным трансфертам. Вложится и сам край. Так, почти полмиллиарда добавится за счет налоговых и неналоговых доходов, вырастет и объем доходов с налогов физических лиц. По прогнозу федерального уровня люди станут больше зарабатывать, в связи с увеличением с 1 января минимального размера оплаты труда с 11280 до 12130 рублей. В расходной части приоритет по-прежнему будет за социальной сферой.

ФИНАНСЫ НА МЕДИЦИНУ

Парламентарии поддержали предложения. Однако поднимались вопросы недофинансирования краевой медицины.

- Я хочу обратить внимание на то, насколько важно постоянное и плановое обеспечение учреждений здравоохранения, - поделилась с членами комитета Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению, доктор медицинских наук. - Мы видим существенную прибавку к финансированию этого сектора, и это очень оптимистично. Однако главным образом это средства, направляемые на капитальное строительство. Это реконструкция инфекционного блока детской краевой больницы, которая сейчас находится в весьма плачевном положении, корпусов противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, строительство онкодиспансера и станции скорой медицинской помощи в Комсомольске, первой очереди больницы в Николаевске. Радует и укрепление материально-технической базы медучреждений в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Это все, безусловно, очень важно. Однако большие сложности наблюдаются в сфере первичной медицинской помощи в рядовых поликлиниках.

Беспокойство Ольги Ушаковой вполне обоснованно. Как бы отлично не развивалась профильная медицина, без станций первичной помощи она теряет львиную долю своих преимуществ. А, по словам доктора медицинских наук, ситуация с поддержанием уже имеющейся материально-технической базы поликлиник удручающая. При этом имеющееся оборудование имеет свой срок службы и условия эксплуатации, а значит, нуждается в собственной «поддерживающей терапии».

Необходимая для этого сумма значительна даже в условиях социального бюджета - почти два миллиарда на текущем этапе. Вопрос о поиске в недрах краевой казны данных средств пока остался открытым.

Большинством голосов членов комитета поправки к законопроекту были одобрены, 20 ноября проект краевого бюджета на ближайшую трехлетку будет рассмотрен во втором чтении на внеочередном заседании регионального парламента.