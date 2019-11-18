Берегись автомобиля: неожиданный снегопад принес в Хабаровск транспортный коллапс

Неожиданный циклон стал причиной транспортного коллапса в краевой столице. По данным сервиса «Яндекс-пробки», дорожная ситуация сейчас остается близкой к критической. Пробки по семь-восемь баллов фиксируются в течение всего дня. Видимость близка к нулю. И, конечно, богатую жатву собирают на каждом погодном кризисе автосервисы. А мы можем только дать ответ на вопрос: что у нас плохого?

МЕЖГОРОД НА ЗАМКЕ

Движение междугородних автобусов по трассе «Уссури» ограничили в Хабаровском крае. По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с ухудшением метеоусловий сегодня с трех часов дня введено ограничение на движение междугороднего транспорта на территории Бикинского, Вяземского, Комсомольского и Нанайского районов.

Неожиданный снегопад принес в Хабаровск транспортный коллапсФото: Борис КОКУРИН

- Собственниками дорог принято решение 18 ноября 2019 года с 15:00 временно ограничить движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по автомобильным дорогам общего пользования А-370 «Уссури» (12-240 километры), А-375 «Восток» (5-34 километры), А-376 (34-220 километры), подъезд к Комсомольску-на-Амуре (0-170 километры), - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Движение прекращено по маршрутам: Хабаровск – Владивосток; Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре; Хабаровск – Ванино. Ограничение будет действовать до тех пор, пока погода не улучшится, а ее последствия не будут устранены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/744397" frameborder="0"></iframe> Снег в Хабаровске //.

ГОРОД СЕГОДНЯ В БЕЛОМ

Вместе с тем, в краевой столице резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий, которые привели к многочисленным заторам. Так, одно из наиболее масштабных ДТП произошло в самом центре Хабаровска, на улице Калинина около половины пятого вечера. Водитель пассажирского автобуса №23 спускался по улице Калинина в сторону Уссурийского бульвара. Неосторожный маневр привел к необратимым последствиям, цепная реакция привела к тому, что в одно ДТП попали сразу семь автомобилей. Шофер 23-го зацепил сначала своего коллегу – пассажирский автобус, транспортные средства встали, а скатывающиеся сверху иномарки цеплялись за них, как бусы на нитку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="608" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/744391" frameborder="0"></iframe> Снег в Хабаровске.

За час до этого неосторожный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадали две пенсионерки. Они ехали на пассажирском сиденье в автомобиле предполагаемого виновника. Пострадавшие доставлены во Вторую краевую больницу. В это же время на спуске с Комсомольской площади в сторону Уссурийского бульвара приезжий из южных стран, управляющий пассажирским «Хендаем», не справился с управлением и врезался в едущую впереди «Тойоту «Раш», а та, в свою очередь, в едущий впереди автомобиль «Тойота «Фидер». Обошлось без жертв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="608" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/744393" frameborder="0"></iframe> Снег в Хабаровске\.

На улице Ленина, в районе все той же Комсомольской патрульным автомобилем ДПС перекрыта полоса возле дома №13. Движение в сторону площади Славы остановилось. Сейчас пробки в краевой столице находятся на уровне десяти баллов. Неустойчивая погода сохранится на территории Хабаровского края в следующие двое суток.