«Жора, иди кушать!»: сказочная история журавля, дежурившего вместе с военными в ЕАО

В Еврейской автономии японский журавль попал практически в сказочную историю. Началось все с того, что птица 13 ноября вышла к людям на улице Пограничной. Местные жители подкармливали ее из жалости. Сначала думали, что пернатый, возможно, ранен или болеет, но нет, «фишка» была в другом.

ЖУРАВЛЬ - СОСЛУЖИВЕЦ

Позже птица перебралась в часть к морякам. Здесь о необычном госте заботились, кормили его и даже придумали визитеру имя. Окрестили пернатого Жорой. Члены экипажа так и обращались к нему: «Жора! Иди кушать».

- Дальше - больше. Журавль «втянулся» в жизнь моряков и даже дежурил возле КПП вместе с военнослужащими. Он был вполне приветлив и разрешал себя погладить, спокойно принимал пищу. На улице птица мерзла, поэтому ее пустили пожить в автомобильный бокс, - рассказали в администрации Ленинского района.

Позже выяснилось, что пернатый принадлежит Хинганскому заповеднику. На свет он появился в 2017 году, вырос на станции реинтродукции редких видов птиц. В 2018 году его выпустили в природу. Только поэтому журавль довольно спокойно относился к присутствию людей и даже в какой-то мере тянулся к ним.

Долго в части птицу нельзя было держать. Поэтому военные связались с заповедником. Приехавшие специалисты оказались практически «приятелями» Жоры, знавшими его с детства. Поэтому журавль спокойно уселся в большую сумку, которую на руках несла Надежда Кузнецова, ведущий инженер станции по восстановлению популяции птиц. К слову, со стороны казалось, что это добротная хозяйка несет большого гуся. Потом птица послушно отправилась в ящик для транспортировки.

НЕОЖИДАННЫЙ СЮРПРИЗ

Оказалось, что Жора, верный боевой товарищ, на самом деле девочка по имени Селиткан. Она относится к исчезающим видам птиц, занесенным в Красную книгу, рождаемость которых пытаются поддерживать в искусственных условиях. Пока вернувшаяся к людям Селиткан поживет в питомнике. Потом специалисты постараются снова вернуть японского журавля в естественную среду обитания с надеждой, что она приживется в дикой природе.