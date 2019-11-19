В Хабаровске на заводе «Балтика» наладили производство безалкогольного напитка

ТОТ САМЫЙ ВКУС

Каждый человек начинает день с любимого напитка, для кого-то это вода, чай или что-то иное. Есть люди, которые не мыслят свое утро без тонизирующих напитков, например, таких, как безалкогольный напиток FlashUP. Тем более что для российского и уж тем более хабаровского потребителя напиток хорошо зарекомендовал себя. В России уже такой привычный FlashUP выпускается с 1999 года, и для российского потребителя напиток привлекателен соотношением вкуса, цены и качества.

И цифры ритейл-аудита Nielsen Россия не дадут соврать, согласно которым FlashUP является одним из лидеров рынка газировке в стране, в своей категории. До недавнего времени всем знакомый напиток производился где угодно, но не в Хабаровске. Но вот пришел и в краевой центр свой маленький праздник, теперь FlashUP производят и в Хабаровске. И старт производства безалкогольного напитка на «Балтике-Хабаровск» дали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и президент пивоваренной компании «Балтика» Ларс Леманн.

ЛИТР В ПОМОЩЬ

В чем же причина организации производства в Хабаровске? Одна из главных причин — это высокий спрос на продукт в нашем регионе. И такое положение вещей натолкнуло компанию «Балтика» на идею - не привозить напиток в регион, а производить его на месте, что в свою очередь намного выгоднее. Именно поэтому, взвесив все возможности и риски, и наладили выпуск в славном городе Хабаровске. Первым сортом бренда, выпускаемом в Хабаровске, стал FlashUpMax в бутылках объёмом 1 литр. Однако, как отметили специалисты хабаровского завода «Балтика», в будущем ассортимент может быть расширен.

В Хабаровске на заводе «Балтика» наладили производство безалкогольного напиткаФото: Петр САМСОНОВ

Чтобы запустить производство FlashUpMax, понадобилось инвестиций на 21,5 миллиона рублей. Эти деньги пошли на модернизацию цехов варки и розлива. Так, в купажном отделении варочного цеха, где готовится сироп для напитка, увеличили мощности и смонтировали специальный миксер — он смешивает основу для «Флеша» с водой.

Кроме того, на заводе установили дополнительные ёмкости объёмом по 20 тонн каждая. Что касается цеха розлива, он дополнился формами для выдувания ПЭТ-бутылок, форматными частями в блоке подачи напитка в упаковку и этикетировочным автоматом.

- Мы готовились к этому запуску больше года, модернизируя варочный цех и цех розлива. Наконец-то и в нашем филиале налажено производство безалкогольных напитков, - сказал директор филиала «Балтика-Хабаровск» Александр Вершинин.

ВСЕ В РАБОТУ

Старт производства линии FlashUpMax для завода «Балтика-Хабаровск» - событие по-настоящему знаменательное, ведь на протяжении всего его срока существования, а это 16 лет, там производили только пивоваренную продукцию. То есть для «Балтики» это первый опыт производства безалкогольной продукции. Неудивительно, что столь важный повод вместе с руководством филиала разделил президент пивоваренной компании «Балтика» Ларс Леманн и губернатор региона Сергей Фургал. Именно этим гостям доверили дать старт розлива напитка.

В Хабаровске на заводе «Балтика» наладили производство безалкогольного напиткаФото: Петр САМСОНОВ

Перед этим для первых лиц провели экскурсию по заводу, где познакомили с нюансами производства пивоваренной продукции на заводе. Особенно впечатлило губернатора то, как на «Балтике-Хабаровск» следят за экологией и активно задействуют сопутствующие отходы. Например, до 15% газа, используемого предприятием для выработки тепловой энергии, оно же само и производит в ходе очистки стоков биологическим способом на собственных очистных сооружениях. Отработанное сырьё - дробину (нерастворимые остатки солода) и пивные дрожжи не выбрасывают, а продают на корм скоту. В условиях Дальнего Востока всё это позволяет значительно снизить производственные расходы.