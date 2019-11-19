2019-11-19T11:22:50+03:00
Спорт

«Амур» – «Металлург», 19 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

Хоккей. «Амур» – «Металлург». Прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров
Василий ЗАДУНАЕВ
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«Амур» – «Металлург», 19 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ. Фото: ХК «Металлург»«Амур» – «Металлург», 19 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ. Фото: ХК «Металлург»
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После недавней и громкой (нечасто «Амур» выигрывает с преимуществом в три очка у довольно сильной команды) победы над «Йокеритом» хабаровским «тиграм» предстоит новое испытание - встреча с магнитогорским «Металлургом». Команда серьезная, несмотря на неудачный старт в сезоне, они сумели провести беспроигрышную серию в 10 матчей, и эта схватка будет очень интересной.

О СОПЕРНИКЕ

«Магнитка» была основана в 1955 году, наивысшим достижением команды стала победа в Кубке Гагарина в сезонах 2013/14 и 2015/16. Однако этот сезон клуб из Магнитогорска начал, что называется, не очень. Сейчас «Металлург» занимает пятое место в восточной конференции. Из 28 игр команда выиграла 17 матчей.

- «Магнитка» в этом сезоне очень наглядно показала, что бывает, если топ-клуб затягивает с перестройкой. Невероятный провал на старте сезона и увольнение вечного Геннадия Величкина – все точно не ждали такого расклада после летней закупки на рынке свободных агентов. Эта закупка себя не очень оправдала – многие игроки оказались на непривычных ролях и здорово сбавили в результативности, поэтому Илье Воробьеву пришлось бороться с кучей травм и собирать команду на ходу, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Однако сейчас магнитогорцы оправились и набрали неплохую форму.

- «Металлург» выдал мощную серию побед. Но это и близко не доминирующая «Магнитка» образца чемпионских сезонов – с ней можно играть. Уральцы свои победы добывают не за счет разницы в классе, а через понятные середнякам вещи – тяжелая работа, самоотверженность в неравных составах и вдохновенная игра вратаря. Да, мастеровитых игроков в составе все еще хватает, но это вовсе не значит, что у них совсем нельзя отобрать шайбу, как это было каких-то три года назад, - отмечают в хабаровском клубе.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Топ игроков гостей из Магнитогорска - нападающий Сергей Мозякин, неоднократный обладатель «Золотого шлема», титулов «Лучший снайпер», «Джентльмен на льду», «Золотая клюшка» и «Лучший бомбардир». Однако, как передают осведомленные источники, Сергей уже не такой грозный соперник, каким был еще два года назад.

- Его роль в команде снизилась – теперь он играет меньше, его могут придержать или отправить во второе звено. И все же посреди хаоса этого сезона Сергей был одним из немногих игроков, на которых действительно мог рассчитывать тренерский штаб. Он по-прежнему готов генерировать опасные моменты и выдавать магию, просто в меньшем объеме. Однако это не делает Мозякина менее опасным игроком для «Амура» - чтобы капитан ушел без голов, защитникам придется очень сильно постараться, - считают в ХК «Амур».

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

В Континентальной хоккейной лиге «Амур» и «Металлург» встречались 22 раза, за все это время хабаровской команде удалось победить всего 4 раза. Самую крупную победу «Амур» одерживал со счетом 4:0.

Матчи в прошлом сезоне:

07.10.2018 «Амур» - «Металлург» 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

04.11.2018 «Металлург» - «Амур» 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Как считают аналитики, «Амур» неплохо провел последнюю встречу с «Йокеритом», выиграв 4:1, но до этого хабаровский клуб проиграл 4 встречи подряд. В свою очередь «Металлург», уступив «Куньлуню РС», завершил свою беспроигрышную серию из 10 игр подряд. В предстоящем матче фаворитом, по мнению букмекеров, является клуб из Магнитогорска. «Амур» может попытаться, отнять очки у «стальных лисов», но шансы на это невелики.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Металлург» с 19:00 по хабаровскому времени (в 12 часов по Москве).

Амур Металлург , 19 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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