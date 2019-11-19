Аналитики сравнили покупательскую способность в Хабаровске и в других городах России

По итогам исследования в ТОП-3 городов, где жителям легче купить квартиру, чем другим россиянам, попали Ростов-на-Дону, Красноярк и Краснодар. В этих городах среднерыночная стоимость квадратного метра жилья 55800 рублей, а усредненные показатели по зарплате – 46800 рублей.

В Хабаровске разница между стоимостью жилья и доходами горожан более существенная. При средней зарплате не выше 57000 рублей средневзвешенная стоимость квадратного метра в домах класса «стандарт» и «комфорт» составляет около 62000 рублей, что превышает среднюю зарплату более чем на 7%.

Однако сложнее всего купить квартиру жителям Санкт-Петербурга, где, несмотря на относительно большой объем высококлассного предложения, средняя заработная плата в 2 раза ниже средней стоимости квадратного метра (64000 рублей и 128000 рублей соответственно).

На втором месте по сложности покупки жилья – Казнь, где средняя зарплата редко превышает 42000 рублей, а цена квадрата выше 77000 рублей. На третьем – Москва, где средняя цена за 1 квадратный метр на 30% превышает среднюю зарплату: 136000 и 105000 рублей соответственно.

Зачастую в городах, где стоимость квартир в новостройках значительно превышает покупательскую способность населения, девелоперы стремятся увеличить доступность жилья путем наращивания доли студий и 1-комнатных квартир в своих проектах, а также введению квартир «евро» формата (с совмещенной кухней и гостиной).

Справка о компании

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 жителей, общий портфель проектов составляет 1,9 миллиона квадратных метров. Работает в 13 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду и дворы-трансформеры с авторским дизайном. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу. В центре Хабаровска «Талан» строит дом бизнес-класса «Поколения».