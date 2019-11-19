2019-11-19T10:34:17+03:00
Общество

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в правительстве Хабаровского края и ГК «Торэкс»

Ситуацию со следственными действиями прокомментировали в пресс-службе краевого правительства
Евгения МОЛОТОВА
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«Торэкс» купил производственные площади «Амурстали» в феврале 2017 года. Фото: пресс-служба завода "Амурсталь"«Торэкс» купил производственные площади «Амурстали» в феврале 2017 года. Фото: пресс-служба завода "Амурсталь"
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Сотрудники правоохранительных органов наведались на принадлежащий ГК «Торэкс» завод «Амурсталь» вечером 17 ноября. Причина, по которой одно из крупнейших градообразующих предприятий Комсомольска-на-Амуре попало в поле зрения правоохранителей, пока не афишируется. Однако специалисты из местных СМИ поспешили внести предположение о том, что на предприятии имели место левые схемы уплаты налогов, в частности налога на добавленную стоимость. Телеграмм-каналы пишут об изъятии бухгалтерской документации из «Амурстали». Прошла информация и о том, что обыски прошли в самом «Торэксе» и ряде связанных с ним организаций, в частности, «Дальпромснабе» и «Сталкоме». Владелицей последнего инсайдеры называют супругу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларису Стародубову.

А 18 ноября сотрудники ФСБ наведались в белый дом.

- Вчера в правительстве были сотрудники правоохранительных органов, - прокомментировала ситуацию Надежда Томченко, пресс-секретарь главы региона. - Они запросили ряд документов, получили их и ушли. Никого не задерживали. Первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский - на рабочем месте, министр промышленности Хабаровского края Сергей Денисенко в служебной командировке в Санкт-Петербурге. Его заместитель передал сотрудникам полиции запрашиваемые документы.

Затребованные сотрудниками документы действительно касаются деятельности ГК «Торэкс». За ними же правоохранители приходили и в краевое министерство промышленности.

«Торэкс» купил производственные площади «Амурстали» в феврале 2017 года. Фото: пресс-служба завода "Амурсталь"

«Торэкс» купил производственные площади «Амурстали» в феврале 2017 года. Фото: пресс-служба завода "Амурсталь"

А БЫЛ ЛИ «ТОРЭКС»

Что же до предполагаемой принадлежности «Торэкса» семье губернатора, то ситуация здесь неоднозначная.

- Некоторые источники связывают имя губернатора с деятельностью завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре и группой компаний «Торэкс», которая несколько лет назад выкупила имущественный комплекс предприятия, - отметила Надежда Томченко. - Логика в этом есть. Будучи депутатом Госдумы от Хабаровского края, Сергей Фургал действительно помог найти инвестора для находящегося в критической ситуации предприятия.

«Торэкс» купил производственные площади «Амурстали» в феврале 2017 года. Тогда одно из крупнейших металлургических предприятий региона находилось на волосок от банкротства. Спасением завода тогда занимались «всем миром». Поддержку оказывал и полпред Юрий Трутнев, и действующий губернатор Вячеслав Шпорт. Стоимость сделки тогда составила почти два с половиной миллиарда рублей. Деньги серьезные, и покупатель всерьез рассчитывал на получение доходов с покупки. Без модернизации возобновить производство было невозможно, да и на оборотку требовались деньги.

- Для этого нужно было взять инвестиционный кредит в коммерческом банке. Банки, в свою очередь, запросили гарантии исполнения финансовых обязательств, - объяснила Надежда Томченко. - Супруга Сергея Ивановича выступила поручителем, для чего ей пришлось войти в число соучредителей. Подчеркну, что тогда Сергей Фургал был депутатом, и его супруге было не запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Это был самый оптимальный вариант развития событий. При этом в распределении дивидендов или в получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала. Это можно проследить по финансовой отчетности, декларациям о доходах, а также в документах, которые в полном объеме предоставляются в налоговую службу.

В краевом правительстве инициируемую правоохранителями проверку связывают с желанием уяснить, были ли предоставлены компании какие-либо преференции для завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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