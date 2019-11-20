Ледовые катки 2019-2020 в Хабаровске: расписание, цены на билеты

Посетить ледовые катки в Хабаровске - пунктик в списке дел на зимних каникулах практически у каждого второго горожанина. Чтобы площадок для катания хватило на всех, их постараются залить в каждом районе краевого центра. Публикуем для вас список лучших городских катков, а также актуальные на начало 2019 года цены и расписание. Обращаем ваше внимание - так как большинство ледовых площадок начнет свою работу только в первых числах декабря, возможны изменения в расписании и ценовой политике.

Каток на набережной

Откроется самый главный городской каток 1 декабря. Как и всегда, катание для тех, у кого есть свои коньки - бесплатное. Тем же, кому не посчастливилось обзавестись своими бегунками, рады предложить прокат.

Расписание работы: круглосуточно. Аренда коньков - 200 рублей/час по будням с 14:00, по выходным - с 12:00. Также необходимо оставить залог - две тысячи рублей, либо 500 рублей и документ на хранение. Это может быть паспорт, водительские права или ПТС.

Каток на стадионе «Динамо»

Адрес: улица Карла Маркса, 62.

Расписание: с понедельника по пятницу с 14:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00.

Стоимость билетов: взрослый - 150 рублей, детский до 12 лет - 100 рублей, до 5 лет бесплатно. Прокат коньков для детей стоит 100 рублей, для взрослых - 120 рублей. Заточка коньков 150 рублей.

Телефон: 8 (4212) 31-53-92.

«Платинум арена»

Адрес: улица Дикопольцева, 12.

Расписание работы: уточняйте заранее, зависит от проводимых в комплексе концертов и мероприятий.

Стоимость билетов: взрослый - 200 рублей/час, детский (до 10 лет) - 150 рублей/час. Прокат коньков - 150 рублей для всех. Заточка коньков: 100 рублей.

Телефон для справок: 8 (4212) 21-21-10.

Каток на стадионе «Нефтяник»

Адрес: улица Орджоникидзе, 14.

Расписание работы: в субботу и воскресенье с 14:00 до 22:00, в будни с 19:00 до 22:00.

Стоимость билета: взрослый - 130 рублей, прокат коньков 120 рублей.

Телефон: 8 (4212) 73-11-91.

Ледовые катки 2019-2020 в Хабаровске, разумеется, центром города не ограничиваются. Жителям разных микрорайонов не обязательно куда-то ехать, чтобы прокатиться по льду - специально для них каждый год заливают площадки на местных стадионах и в комплексах отдыха.

Арена «Ерофей»

Адрес: улица Проточная, 4.

Расписание работы: Суббота и воскресенье с 18:00 до 19:00 часов и с 20:00 до 21:00 часов.

Стоимость билетов: взрослый - 250 рублей/час, детский (до 10 лет) - 150 рублей/час. Аренда ледового поля - 20 000 рублей/час. Заточка коньков - 200 рублей.

Телефон: 8 (4212) 45-67-97.

Стадион «Юность»

Адрес: улица Королева, 4Г.

Расписание работы: каток не работает всего один день в неделю - в четверг. В остальные дни он открыт с 18:00 до 22:00.

Стоимость билетов: взрослый билет - 130 рублей, детский - 50 рублей. Прокат 150 рублей/час.

Телефон: 8 (4212) 36-79-08.

Каток на стадионе «Заря»

Адрес: поселок Горького, улица Гагарина,13Б - Воровского, 17.

Расписание работы: каток открыт со среды по воскресенье. Среда - пятница с 18:00 до 21:00, суббота-воскресенье с 13:00 до 20:00.

Стоимость билетов: взрослый - 130 рублей, детский - 50 руб. Прокат коньков 120 рублей.

Телефон: 8 (4212) 78-70-31.

.«Южный полюс»

Адрес: улица Герцена, 2.

Расписание работы: в будние дни с 14:00 до 21:00, а в выходные с 11:00 до 22:00.

Стоимость билетов: взрослый - 150 рублей, ребенок - 100 рублей. Прокат: взрослый - 150 рублей/час, детский - 100 рублей/час.

Телефон: 8 (4212) 63-37-49.

Каток на «Заимке»

Адрес: улица Мостовая, 22.

Расписание работы: круглосуточно.

Стоимость билетов: вход на территорию - 100 рублей, катание на своих коньках - бесплатно, прокат - 300 рублей/час.

Телефон: 8 (4212) 91-77-77.

Конечно, помимо платных, ледовые катки 2019-2020 в Хабаровске зальют и во дворах и хоккейных коробках. В прошлом году таких мини-катков в краевом центре сделали аж 72, точная информация об их количестве на сезон 2019-2020 появится в конце ноября.