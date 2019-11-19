И снова победа: «Амур» вытащил напряженную игру с легендарным «Металлургом»

СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ В ХАБАРОВСКЕ

Этот матч ждали все любители хоккея из Хабаровска. Ждали и боялись, после громкой победы над финским «Йокеритом» очень хотелось второй такой же игры, но все отлично понимали - в гости едет легендарная «Магнитка», команда, которая любит и умеет побеждать. Правда этот сезон магнитогорский клуб начал не лучшим образом. Руководство затянуло с обновлением возрастного состава и начало сезона вполне можно было назвать провальным. Однако затем «лисы» опомнились и провели великолепную десятиматчевую беспроигрышную серию. Только перед самым отъездом в Хабаровск «Металлург» уступил «Куньлуню РС».

Готовились к игре с «Магниткой» и в хабаровском клубе. Александр Гулявцев много раз говорил, что команду вот-вот должно «прорвать» на голы, что и случилось в игре с финнами, удастся ли сохранить этот настрой? Было не понятно.

По мнению наставника главная проблема Амура - реализация моментов. Амур создает их достаточно, но не забивает.

- Думаю, команду «прорвет» очень скоро. Мы работаем над этим на тренировках. Чтобы было меньше передач, а больше бросков. Когда игрок в выгодной позиции отдает пас, он перекладывает ответственность на своего партнера. А надо, чтобы брал ответственность на себя, - рассказывал перед матчем Александр Гулявцев.

Первый период начался с довольно вялой борьбы на площадке, было ощущение что «Амур» изучает соперника, а металлург уверенно и неторопливо раскатывался на площадке. На третьей минуте у «Амура» первое удаление – Никита Языков получает целых четыре минуты за игру опасно поднятой клюшкой. Тигры держатся, при каждом удобном случае выводя шайбу из своей зоны. Складывается ощущение что игроки «Металлурга» особенно не стремятся забить. На девятой минуте свои две минуты на скамейке зарабатывает Валерий Васильев, не успевает он появиться на площадке как гости забивают. На 18 минуте обоюдное удаление, а спустя 28 секунд арбитр удаляет недавнего триумфатора - Николая Кулемина, забившего гол. Амур воспользовался большинством и сравнивает счет. Первый период завершается с «обнуленным» счетом.

НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ

Второй период «Амур» начинает в меньшинстве. Хоккеисты держаться и более того – контратакуют. На 23 минуте за подножку площадку покидает Андрей Локтионов и «тигры» пользуясь большинством выходят вперед – 2:1. Игорь Руденков с правого круга вбрасывания снайперским броском поражает ближний угол ворот соперника. Торжество длилось не долго – четыре минуты спустя Николай Кулемин делает дубль делая счет ничейным. И та и другая команда наращивают скорость – все понимают кто забьет третью шайбу имеет отличные шансы выиграть матч. На 38 минуте двойное удаление у гостей. Амур атакует но все атаки вязнут в грамотной обороне «Магнитки». Однако уже при равных составах на последней минуте периода Михаил Йордан выводит «Амур» вперед. Гол в разевалку! Болельщики «Металлурга» негодуют.

- Мы играем в свою игру, хорошо катаемся, к сожалению, много удалений, нам надо лучше играть «Пять на пять». Очень много борьбы, нам не прощают наши ошибки. Надо добавить в третьем периоде. «Металлург» - это лучшая команда в КХЛ, у них много возможностей забить, нам надо играть надежнее в защите, - резюмирует в перерыве Михаил Йордан игрок ХК «Амур».

Третий период, как и ожидалось стал «валидольным». Расслабленную «Магнитку» как подменили, гости рвут и мечут им важно хотя бы сравнять счет. Кажется вот-вот им это удастся, «Амур» защищается, и голкипер «тигров» делает сейв за сейвом. Вся двадцатиминутка – один большой опасный момент. Но хабаровчане держатся. Трибуны «Платинум-Арены» ревут, поддерживая «тигров» и те держаться. Сначала Металлург берет тайм-аут, затем перерыв просит Александр Гулявцев. Счет идет сначала на минуты, затем на секунды. За два мгновения до финальной сирены розыгрыш у ворот «тигров» едва не заканчивается голом в ворота хабаровчан, но голкипер вновь на страже. Мгновения тянутся бесконечно долго, и вот финальная сирена возвещает о такой нужной для «Амура» победе!

- Для нас сейчас каждой очко – золотое! И ребят настраиваем не смотреть на ранг соперника, а играть. Сегодня не все у нас получалось. Хотя мы работали над игрой в большинстве, разбирали соперника. Я благодарен ребятам, за то что они воплощают в жизнь то, что мы наигрываем на тренировках. Во время тайм-аута надо было дать команде психологически отдохнуть. Самое главное, что ребята справились, - делится эмоциями Александр Гулявцев, главный тренер «Амура» после финальной сирены.

Это был последний матч домашней серии «Амура». Хабаровчане отправляются в Уфу где уже 25 ноября сыграют с местным «Салаватом Юлаевым».