В Хабаровском крае полиция накрыла одну из крупнейших нарколабораторий в России

Тихое, спокойное, доживающее свой век село в районе имени Лазо. Всего сто километров от Хабаровска. Когда-то здесь, на окраине, в небольшом живописном лесочке было маленькое фермерское хозяйство - местный предприниматель выращивал скот и овощи на продажу, но бизнес не пошел, хозяйство пришло в упадок, участок зарос полынью. И тут на его счастье появились покупатели - молодая семейная пара с детьми, недавно переехавшая в Хабаровский край.

В Хабаровском крае полиция накрыла одну из крупнейших нарколабораторий в РоссииФото: УТ МВД России по ДФО

Городские, самоуверенные, видно, что деньги есть - предложили купить ферму, ну кто бы тут отказался? Ударили по рукам - все за два с небольшим миллиона рублей. Сразу после покупки молодые развернули кипучую деятельность, к деревушке потянулись грузовички - везли какие-то пахучие удобрения и прочую утварь. Месяц ушел на обустройство. Дело на зависть местным у новоселов пошло. Правда, шло оно недолго.

Этим летом к хозяйству приехал целый автобус вооруженного до зубов ОМОНа. Крики, шум, хорошо хоть без стрельбы обошлось. На вопрос - «что там»? - участковый только разводил руками и восхищенно качал головой, не в силах выразить весь восторг от удачной операции коллег.

СВОЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОДИК

Оперативники транспортной полиции сами были удивлены масштабу открывшегося им предприятия. Выяснилось, что муж, жена и ее брат на месте небольшого фермерского подворья организовали настоящий химический завод по производству синтетических наркотиков в промышленных объемах.

Знающие люди говорят, что такого масштабного предприятия по производству «зелья» в Хабаровском крае никогда не было. Заводик - один из крупнейших в России и способен был завалить «синтетикой» не только весь Дальний Восток, но и соседние регионы.

- Дело в том, что в прошлые годы мы провели несколько удачных операций по изъятию особо крупных партий синтетических наркотиков, которые пытались провезти на Дальний Восток. В 2017 году задержали курьера, который вез 25 килограммов наркотиков, в прошлом году взяли еще одного с 10 килограммами. Мало того, нам удалось перекрыть каналы транспортировки. Тут, видимо, они и решили организовать нарколабораторию на месте, - рассказывает Дмитрий Лябах, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО.

В Хабаровском крае полиция накрыла одну из крупнейших нарколабораторий в РоссииФото: УТ МВД России по ДФО

Организована лаборатория была по последнему слову техники - специальные рефрижераторы, современные мощные вытяжки, дорогие средства защиты - респираторы и комбинезоны. К собственной безопасности организаторы «заводика» подходили очень ответственно.

- Запах от этих наркотиков стоял умопомрачительный - очень ядовитый запах. Находиться там без средств защиты невозможно, вещества, из которых делали наркотики, очень опасны для человека и окружающей среды, - подчеркивает Анна Тараканова, заместитель начальника следственного отдела УТ МВД России по ДФО. - Кстати, для них был разработан специальный рецепт. Все вещества, которые туда завозились, по отдельности под запретом не находятся. Никакая статья уголовного кодекса наказания за их хранение не предусматривает.

Зато наказание предусмотрено за производство и сбыт наркотиков, которых на ферме изъяли целых 25 килограммов, при том, что разовая минимальная доза «синтетики» всего 0,3 грамма и стоит около 800 рублей. Лаборатория могла произвести за один «замес» около 10 килограммов «синтетики». Из хранившегося на ферме сырья (три с половиной тонны химических веществ) можно было изготовить еще 400 килограммов наркотиков - это около миллиона доз общей стоимостью от 800 миллионов до миллиарда рублей.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

Молодая семья - всем им меньше тридцати лет - не первый год в этом бизнесе. Раньше, рассказывают оперативники, они занимались закладками, потом их «повысили» и доверили организовать собственную нарколабораторию. До этого задержания у них не было никаких проблем с законом - не привлекались, не задерживались, под судом не состояли - биография чистая, как стеклышко. Именно таких и берут в «профессию», говорят профессионалы.

- Около года они работали на так называемый «интернет-магазин» закладчиками. Набирают туда обычных молодых людей, которым нужны деньги. Как рассказывают сами задержанные, они подали объявление о поиске обычной работы на простой интернет-портал. На них вышли, предложили поработать не совсем легально, но с хорошим заработком. Они согласились, потом, когда пошли неплохие деньги, не смогли отказаться, - делится Дмитрий Лябах.

В Хабаровском крае полиция накрыла одну из крупнейших нарколабораторий в РоссииФото: УТ МВД России по ДФО

Сейчас муж и брат жены находятся под стражей, женщина, поскольку у нее двое малолетних детей, под подпиской о невыезде. Наказание, которое им грозит - пожизненное заключение. Но это не единственные задержанные по этому делу, следствие работает и делиться подробностями пока не хочет.

Лабораторию нарыли, «товар» и прекурсоры изъяли, но вот главного организатора преступного бизнеса найти пока не удалось, такие люди не «светятся», указания дают анонимно, через различные мессенджеры. Непонятно даже - из России он работал или из другой страны. Впрочем, в полиции намекнули, что дело расследуется и скоро появятся новые подробности этой операции.