16 ноября состоялась официальная презентация дома «Поколения», который еще в прошлом году был признан хабаровчанами одним из самых ожидаемых девелоперских проектов в городе. Продажи открыли спустя год после первого анонса проекта. Дом строится в районе улицы Ленинградской, в 5 минутах от ТЦ «Макси Молл » и городских парков по адресу переулок Батарейный, 1. Пристальное внимание СМИ и общественности застройщика не смущает – компания с 17-летней историей строит и проектирует в 15 городах страны, от Сочи до Хабаровска.

Жилые комплексы «Талана» по традиции задают уровень строительства в каждом новом городе присутствия. В проектировании принимают участие российские и зарубежные архитекторы, дома обрастают инновациями, дворы становятся безопасней и разнообразней, а планировки – удобней. Что принес в Хабаровск федеральный застройщик – изучили наши корреспонденты.

Федеральный девелопер «Талан» презентовал новый проект в Хабаровске

Свой ледовый каток под окнами, площадь с живой елью и брусчатка с подсветкой, wi-fi и usb-зарядки во дворе – это только часть опций бизнес-класса в хабаровском проекте «Талана».

На презентации «Поколений» застройщик раскрыл гостям один из основных критериев бизнес-класса в компании – безопасность и приватность частной территории. В списке из 7 уровней безопасности действительно закрытый двор без машин (автомобили размещаются на парковке за шлагбаумом с обратной стороны дома), 32 видеокамеры на территории и в доме, многоуровневое освещение и открытие дверей по специальным RFID-меткам.

Собственный экопарк делает дом «Поколения» уникальным проектом в городе. 495 деревьев и кустарников разместили так, что практически каждый квадратный метр двора занят растениями. Кстати, большинство из них – многолетние, а цветущие растения – не капризные к погоде, это заметно упрощает уход за таким двором.

Федеральный девелопер «Талан» презентовал новый проект в Хабаровске

Неоднозначную реакцию у гостей презентации вызвали детские площадки. Так, помимо привычного игрового комплекса во дворе расположится песочница с экобортиками, геопластика и деревянные тактильные элементы. «Нам надо перестать придумывать игры за ребенка. Задача взрослых – дать детям возможность самим изучать окружающий мир, придумывать сценарии игр, используя природный материал».

Если детскую фантазию спроектировать невозможно, то детально продумать сценарии планировок – это обязательно для «Талана». Хабаровск становится ближе к западу: гостиные-столовые 25 квадратных метров на европейский манер, собственные прачечные и гардеробные, теплые лаундж-лождии для уютных зимних вечеров уже в процессе строительства. На сегодня в доме возводят третий этаж – прогресс стройки можно посмотреть по видеотрансляции, а пройтись по планировкам можно в прямом смысле в очках виртуальной реальности прямо в офисе застройщика.

Федеральный девелопер «Талан» презентовал новый проект в Хабаровске

Справка о компании

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 тысяч жителей, общий портфель проектов составляет 1,9 миллиона квадратных метров. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, и дворы-трансформеры с авторским дизайном. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу.