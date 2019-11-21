Снегоуборочная кампания в Хабаровском крае показала себя не с лучшей стороны

За неделю Хабаровск поселило сразу два циклона с ветрами и снегопадами. И если ветра приходят и уходят, то снег задержится на городских улицах, похоже, до весны. Горожане жалуются — с понедельника город стоит в пробках, в часы пик скорость транспорта не превышает десяти километров в час. В ответ, муниципалитет бомбардирует цифрами и фактами.

- На снегоуборочных работах занято 40 единиц техники, - рапортуют в городской администрации. - Это грейдеры, фронтальные погрузчики, машины МДК. По информации городского управления дорог и внешнего благоустройства, на дороги города высыпано 480 тонн песчано-соляной смеси, вывезено 685 кубометров снега. Сегодня днем на рабочую вахту заступило более 60 спецмашин, 49 человек дорожных рабочих. Они расчищают от снега проезжую часть, остановки общественного транспорта.

Чистят, понятно в первую очередь основные магистрали, то есть подотчетную территорию, состоящую на муниципальном балансе. Второстепенные дороги — по остаточному принципу.

За неделю Хабаровск пережил два циклонаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- На балансе муниципалитета находится примерно треть городских дорог, - объясняет заместитель отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска Дмитрий Панащатенко. - Главные дороги чистят в первую очередь. Межквартальные проезды и второстепенные дороги, конечно, тоже убираем, но во вторую очередь.

Дворы и придомовые территории — вообще никак, это забота ТСЖ и управляющих компаний.

- За уборку снега во дворах и очистку от ледяных и снежных наростов на крышах и козырьках домов ответственность несет организация, которая обслуживает многоквартирный дом, - внесли ясность в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования края. - Данный вид услуги оплачивают собственники: стоимость работ закладывается в квитанции в графе «текущее содержание жилья».

Проще говоря, если в вашем дворе навалило снега по пояс — звоните в свою управляйку. А если в управляйке к вам не прислушались, можно обратиться на специальную горячую линию по номеру (4212) 40-23-40 или написав сообщение в инстаграм главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края. Горячая линия проходит в рамках акции «Сугроб» и будет работать вплоть до апреля 2020 года.