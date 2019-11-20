Хабаровск круглосуточно чистят от снега, оставшегося после циклона
В Хабаровске продолжается кампания по уборке выпавшего накануне снега. Работники службы благоустройства работают в круглосуточном режиме. Так, минувшей ночью для очистки города от снега задействовали грейдеры, фронтальные погрузчики, машины МДК - всего 40 единиц техники.
Как сообщили в городской администрации, на дороги города высыпали 480 тонн песчано-соляной смеси, вывезли 685 кубометров снега. Днем работали более 60 спецмашин и 49 дорожных рабочих. Они в частности чистили от снега проезжую часть, остановки общественного транспорта.
Отметим также, что в городе начали работать сотрудники городских административно-технических комиссий. Их задача проверить ход работ и их соответствие правилам благоустройства. Напомним, порядок в городе должны навести в течение шести часов после окончания снегопада. На сегодняшний день уже выдали 250 предостережений о недопустимости нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU