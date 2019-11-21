2019-11-21T09:57:50+03:00
Политика

Число постоянных комитетов Закдумы Хабаровского края сократилось на два

Накануне вступило в силу соответствующее постановление, по которому комитетов осталось пять
Петр САМСОНОВ
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Число постоянных комитетов Закдумы Хабаровского края сократилось на дваЧисло постоянных комитетов Закдумы Хабаровского края сократилось на дваФото: Борис КОКУРИН
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Ликвидированы комитет по законности, правопорядку и общественной безопасности, а также комитет по науке, культуре, спорту и молодежной политике. Как сообщили в краевом парламенте, вопросы, которые находились в ведении этих комитетов, распределили между оставшимися.

- Мы продолжаем соблюдать все регламентные вопросы, передавать вопросы в ведения всех комитетов, которые сформированы. И думаю, что достаточно широко известно, что дума переходит от семикомитетной структуры в пятикомитетную структуру. Происходит укрупнение по вопросам государственного устройства и местного самоуправления — куда передаются вопросы правопорядка. И укрупнение в вопросах ведения по комитету, где широко сводятся вопросы по социальной политике - там, где молодежная политика, спорт и социальная защита населения. Сегодня мы в связи с тем, что комитет по социальной защите меняет свое наименование, будем вновь избирать его председателя. Там, где выборы глав комитетов уже состоялись и нет изменений в наименовании - для таких комитетов оснований для перевыборов нет — рассказала Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края.

Еще один из постоянных комитетов – по здравоохранению и соцзащите изменил свое название и расширил свой набор задач. Теперь он будет решать вопросы социальной политики, среди которых здравоохранение, образование, молодежная политика, развитие физкультуры и спорта, опека и попечительство, охрана труда и много другое. В связи со сменой названия у комитета будет вновь избран председатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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