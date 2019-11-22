Чтобы не было беды: лучший инспектор надзорной деятельности Хабаровского края о служебной деятельности и секрете личного успеха

Лучшим инспектором надзорной деятельности по итогам смотра-конкурса профессионального мастерства среди коллег Хабаровского края в 2019 году признан капитан внутренней службы, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска Евгений Максимов. Конкурс проводился в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», а 21 ноября Евгений Максимов побывал в редакции «Комсомолки».

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Лучшим в своей области Евгений Валерьевич становится второй раз. Впервые почетное звание он завоевал в 2017 году. Хотя, по собственному признанию, к какой-то особой славе не стремился.

- Конкурс проходит ежегодно, - рассказал Евгений. - В нем участвуют все сотрудники. Это требование, утвержденное приказом МЧС России. Ежегодно выявляют лучших сотрудников в разных подразделениях. Специальная комиссия учитывает различные профессиональные показатели в течение всего года. Это и количество проведенных проверок, выявленных нарушений, количество объектов с устраненными нарушениями, множество разных критериев.

Оценивается работа по рассмотрению письменных обращений о выдаче заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, проведение консультаций по разъяснению данных требований, проверок по сообщениям о пожарах, количество возбужденных дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований пожарной безопасности. Но кроме непосредственной надзорной функции инспектор организовывает и информационно-профилактические мероприятия для предотвращения возгораний.

" Проводим проверки, рассказываем, показываем, объясняем" Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

- Наша основная задача состоит в том, чтобы не допускать возникновения чрезвычайных ситуаций, - подчеркивает он. - Для этого, а не для участия в конкурсах или увеличения показателей мы работаем. Проводим проверки, рассказываем, показываем, объясняем. Иногда по нескольку раз. Стараемся сделать максимум возможного из того, что от нас зависит, чтобы исключить возникновение пожара и, соответственно, его последствия: вред для здоровья людей и имущества.

Одной из основных своих задач старший инспектор Максимов называет просветительскую работу среди населения.

- Наша цель - донести до людей, напомнить в десятый, в сотый раз об элементарных вещах, - отмечает собеседник. - Далеко не все помнят наизусть, что номер пожарной охраны 101, называют 112. Конечно, через единую службу с пожарными тоже можно связаться, но это займет больше времени. Рассказываем и о первичных мерах ликвидации возгорания, работаем с пожилыми гражданами, подростками. По большей части, люди искренне заинтересованы в том, чтобы их имущество было в порядке, и допускают ошибки по невнимательности. А ценой такой невнимательности могут стать жизнь и здоровье.

СЛУЖБА КАК ПРИЗВАНИЕ

Свой жизненный путь Евгений Максимов выбрал сразу и к службе подходит не как к рутине, но как к судьбе. Выпускник ТОГУ, пришел в МЧС в январе 2013 года. Сначала он был инспектором отдела, затем старшим инспектором. С 1 июля 2019 года занимает должность заместителя начальника отдела. Свое призвание в том, чтобы оказывать помощь другим, осознал во время прохождения службы в рядах вооруженных сил.

- Проходил срочную службу в 1042 Спасательном центре МЧС России (сейчас это Амурский спасательный центр МЧС России - прим.ред.), тогда и решил продолжить дальнейшую службу в спасательном ведомстве, - рассказывает Евгений. - До этого думал заниматься футболом, в который играю на довольно профессиональном уровне.

Это увлечение старший инспектор сохранил и по сей день. Вместе со своими товарищами - бывшими однокурсниками из ТОГУ - они составляют команду, успешно выступающую на соревнованиях городского и регионального масштаба.

Евгений Валерьевич придерживается того, что всегда нужно учиться и не останавливаться на достигнутых результатах. Важно совершенствовать себя всесторонне во всех областях, которые можно познать, и не жалеть личного времени для сохранности жизни и здоровья людей и их образованности в области пожарной безопасности. И как опытный наставник, отец четырехлетнего сына, он старается воспитывать в своем чаде такие же необходимые для жизни качества, как целеустремленность, доброту, ответственность, чтобы ребенок смог добиться и сделать больше, чем он сам.