Ничья равная победе: жесткое противостояние хабаровского «СКА-Нефтяника» и «Енисея» завершилось со счетом 4:4

Этот матч - встреча сильнейших команд страны. Енисей недавно одолел «Уральский Трубник», традиционно нелегкого для себя соперника, а «СКА-Нефтяник» в Москве обыграл местное «Динамо». Эту игру в Красноярске ждали – слишком давно «Енисей» не побеждал «СКА-Нефтяник». Трибуны «Арены «Енисей» заполнены до отказа, болельщики ждут от своей команды реванша и в первом тайме это почти получилось.

Красноярцы начали игру очень резво, матч ведется в высоком темпе, «армейцы» вместо того, чтобы атаковать вынуждены обороняться, это не привычно и фол следует за фолом, угловой за угловым. Первый мяч в ворота хабаровчан забивает капитан «Енисея» Сергей Ломанов, ему тут же отвечает капитан «армейцев» Василий Грановский – 1:1. Но следует очередное удаление, красноярцы разыгрывают большинство, атакуют зарабатывают угловой и успешно его реализуют – 2:1.

Третий мяч в свои ворота «красно-черные» получают на 41 минуте встречи. Алмаз Миргазов и Сергей Ломанов разыгрывают красивейшую комбинацию, обманывают защиту и делают преимущество Енисея существенным – 3:1.

- Два очень сильных соперника которые борются на каждом сантиметре, у нас получается высокие скорости и контроль мяча. Пока мы создаем моменты - действуем по плану, - делится впечатлениями в перерыве Михаил Пашкин, главный тренер «Енисея».

Второй тайм начался еще более неприятно для хабаровской команды на первых же секундах Кристоффер Эдлунд прорывается к воротам «армейцев» и забивает быстрый гол – 4:1. Казалось бы все, действующему чемпиону не отыграться. Трибуны ревут от восторга, но победители на то и победители что могут собраться в самой критической ситуации. После гола ситуация на площадке меняется, «СКА» завладевает инициативой и начинает создавать все больше опасных моментов у ворот «Енисея», теперь уже хозяева начинают нервничать и ошибаться. На 62 минуте главный наставник красноярской команды берет тайм-аут.

- Важно с самого начала забрать мяч, готовить атаку! – втолковывает команде Михаил Пашкин.

Совет хорош, но не выходит. Через две минуты ворота красноярцев распечатывает Максим Ишкельдин. Через 12 минут он же забивает дубль и делает преимущество «Енисея» минимальным – 4:3. Секунды игрового времени утекают сквозь пальцы и свою минуту берет Михаил Юрьев, главный тренер хабаровской команды. Главный наставник не мотивирует, он дает четкие указания как разорвать защиту хозяев. И его слушают, и слушаются.

На 89 минуте обыграв защитников «Енисея» к воротам выходит Артем Бондаренко, бьет – гол! 4:4 – Михаил Юрьев победно вздымает руки вверх и что-то кричит. Кажется, главный тренер «СКА» так не радовался победе на чемпионате мира, как этой ничьей в регулярном чемпионате. Красноярцы бросаются в последнюю атаку, но все бесполезно «СКА-Нефтяник» вырывает такую близкую победу у «Енисея» буквально из рук и превращает ее в ничью.

«СКА-Нефтяник», действующий чемпион России по-прежнему остается на верхней строчке турнирной таблицы, следом за ним отставая на три очка идет «Енисей» имея на одну игру меньше.

Следующий матч хабаровчане проведут в родных стенах арены «Ерофей» с «Кузбассом» уже 27 ноября. В этот же день «Енисей» будет играть на выезде со «Стартом». В слудующий раз команды встретятся только в феврале 2020 года.