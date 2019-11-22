После двух убедительных побед над финским «Йокеритом» и отечественным «Металлургом» - не самыми слабыми командами в лиге - «Амур» отправился в выездное турне. Маршрут довольно замысловатый: Уфа - Нур-Султан - Хельсинки.

22 ноября в этой непростой серии состоится первый матч - хабаровчане сыграют со знаменитым «Салаватом Юлаевым», одним из лидеров чемпионата КХЛ. «Тигры» уже доказали, что когда команда в настроении, им любой соперник по зубам. Посмотрим, удастся ли им набрать очки в противостоянии с уфимцами.

Салават Юлаев - Амур , 22 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ.

О СОПЕРНИКЕ

«Салават Юлаев» был основан в 1961 году. Клуб является чемпионом России в 2008, 2011 годах, обладатель Кубка Гагарина в 2011 году, серебряный (в 2014 году) и пятикратный бронзовый призер чемпионата страны.

В последнее время клуб демонстрирует не лучшую форму. С большим трудом им удалось одержать победу над китайским «Куньлунем РС», а перед этим уфимцы провалили игру с «Авангардом» (4:1) и «Локомотивом» «5:1», правда, выиграли у «ЦСКА» (2:5) и в овертайме одолели рижское «Динамо» (1:2).

График, в котором последнее время жила команда, довольно напряженный - игры шли через каждые два дня, и игроки немного устали, что видно по последнему матчу с китайскими «драконами».

- Это на самом деле тяжелая победа, играли не очень хорошо. Но после выезда сил играть активно особенно не было, поэтому больше в обороне играли. Забили один гол и уже начали отсиживаться больше, - отметил после игры Никита Сошников, нападающий ХК «Салават Юлаев».

Так что у «Амура», у которого в последнее время игра, что называется, пошла, есть неплохие шансы побороться с одним из лидеров восточной конференции (сейчас «Салават Юлаев» на третьем месте.).

- С турнирной точки зрения у нас очень важная поездка - надо брать свои очки, наверстывать упущенное в сентябре. Что касается соперников, то в этом сезоне Лига очень плотная, часто середняки не менее опасны, чем лидеры, каждый может отнять очки у каждого, - подчеркнул в интервью Игорь Руденков, нападающий ХК «Амур».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Богдан Выприцкий 60, Андрей Кареев 1, Юха Метсола 77.

Защитники: Захар Арзамасцев 92, Станислав Гареев 94, Павел Коледов 2, Филип Ларсен 36, Евгений Лисовец 14, Шакир Мухамадуллин 85, Григорий Панин 11, Михаил Пашнин 33, Алексей Семёнов 5, Артём Сергеев 93.

Нападающие: Родион Амиров 27, Александр Бурмистров 69, Эдуард Гиматов 7, Владимир Жарков 25, Александр Кадейкин 78, Владислав Картаев 98, Дмитрий Кугрышев 18, Максим Майоров 16, Сакари Маннинен 65, Вячеслав Солодухин 17, Никита Сошников 90, Линус Умарк 67, Тему Хартикайнен 70, Пётр Хохряков 62.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

В Континентальной хоккейной лиге «Амур» и «Салават Юлаев» встречались 33 раза, за все это время уфимцы побеждали 20 раз, «Амур» - 13. Два раза хабаровская команда переигрывала «Салават Юлаев» в овертайме и один раз по буллитам. Самую крупную победу «Амур» одерживал со счетом 3:0. Игроки уфимского клуба забросили хабаровчанам 108 шайб, «тигры» - 83.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Как считают аналитики, «Салават Юлаев» всегда хорошо играет на своем льду, и если во встречах с командами, стоящими на первых местах таблицы, он может уступить, то с такими клубами, как «Амур», обычно одерживает уверенную победу. В этом матче именно уфимцы будут фаворитами, причем победу они, скорее всего, одержат в основное время.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Амур» 22 ноября с 17:00 по московскому времени (23 ноября в 00:00 часов по хабаровскому).