«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»

Программа с таким названием реализуется сейчас в Хабаровском крае. Она предусматривает создание в регионе соответствующих условий для развития физкультуры и спорта, развитие спортивной инфраструктуры и подготовку спортивного резерва. Главная задача – к 2024 году довести количество жителей края, активно занимающихся физкультурой и спортом, до 55,9 процента.

Сейчас активные спортсмены - это дети и молодежь. По данным чиновников, более 76 процентов жителей региона возрастом от 3 до 29 лет занимаются разными видами спорта, со средним возрастом посложнее. Среди них спортсменов чуть больше 30 процентов, и совсем плохо обстоят дела с людьми, которым 55 лет и старше - их доля всего 10,8 процента. Это при том, что уровень обеспеченности спортивными объектами в крае довольно высок: по словам Дмитрия Чикунова, он оставляет 73,3 процента. В крае строятся стадионы и спортивные площадки, дворцы спорта и бассейны.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края обсудили перспективы развития массового спорта в регионе

ФИЗКУЛЬТУРА ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Главное, что интересовало депутатов краевого парламента, насколько доступны они для обычных людей и особенно для тех, кто не может себе позволить посещать дорогие фитнес- и спортивные клубы.

- Развитие массового спорта – вопрос достаточно серьезный и актуальный, - уверена Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики. – С одной стороны, мы рассматриваем эту тему как составную часть здорового образа жизни, с другой стороны - как развитие физкультуры среди молодежи и людей старшего поколения. Это своеобразный антидот для вредных привычек населения, особенно детей. Колоссальная работа проведена минспортом, цифры великолепные, но нас смущает шаговая доступность этих объектов для всего населения Хабаровского края. Каждый из нас отвечает еще и за свой округ. У нас есть наказы от избирателей, что необходимо привести в порядок дворовые территории, чтобы там обязательно были спортивные площадки – чтобы и дети, и пожилые люди могли сразу у дома заниматься. К нам много обращалось дворовых тренеров, они есть, они готовы работать, и мы будем эту тему развивать.

СТАДИОН, КОТОРЫЙ МОГ БЫ БЫТЬ

Еще несколько важных вопросов, которые, по мнению краевых депутатов, заслуживают самого пристального внимания - это школьные стадионы, доступность спорта и физкультуры для людей с ограниченными возможностями. Также депутаты попросили и.о. министра разобраться с ситуацией, когда ветераны футбола выиграли Всероссийский турнир по мини-футболу, получили сертификат на 20 миллионов рублей на новый стадион, и два года чиновники не могут найти место под строительство.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края обсудили перспективы развития массового спорта в регионе

- Я думаю, что эти деньги уже потеряны. Что же, нашим ветеранам опять ехать в Москву и опять выигрывать, чтобы все-таки построить в Хабаровске стадион? Обидно – смотришь на бюджет, который латают как тришкин кафтан, а тут люди выиграли, и все непонятно почему затормозилось. Мы с этим обязательно разберемся, - пообещал Виктор Лопатин, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

В целом, по мнению народных избранников, первый «правительственный час» в краевом парламенте седьмого созыва прошел продуктивно.

- Впечатления довольно хорошие, с проблемами спорта мы знакомы, но в процессе обсуждения появились новые моменты, и на какие-то из них удалось взглянуть гораздо глубже. Если такой формат встреч будет продолжаться - это будет очень хорошо, - отметил парламентарий Иван Крюков.