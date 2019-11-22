2019-11-22T11:24:13+03:00
Спорт

«Енисей» - «СКА-Нефтяник», 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

Хоккей с мячом. «Енисей» - «СКА-Нефтяник». Прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров
Василий ЗАДУНАЕВ
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«Енисей» - «СКА-Нефтяник», 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап. Фото: Александра Федорова«Енисей» - «СКА-Нефтяник», 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап. Фото: Александра Федорова
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«СКА-Нефтяник» после принципиального поединка с московским «Динамо», в котором хабаровчанам удалось одержать волевую победу, отправляется в Красноярск, где встретится с еще одним лидером суперлиги – «Енисеем». Сибиряки с нетерпением ожидают гостей для того, чтобы помериться силами – в прошлом сезоне этим командам не удалось сыграть в финале чемпионата страны, теперь красноярцы намерены пройти этот путь до конца и завоевать кубок сильнейшей команды России.

О СОПЕРНИКЕ

«Енисей» один из старейших и уважаемых клубов в русском хоккее. Команда была основана осенью 1934 года при заводе «Красмашвагонстрой» по инициативе директора А.Субботина и представляла завод «Красмаш». Раньше она называлась «Строитель Востока», «Дзержинец», «Авангард», «Зенит», «Металлист». Название «Енисей» клуб носит с 1960 года. Клуб становился чемпионом страны с 1980 по 1989 годы, в 1991 году и в 2014, 2015 и 2016 годах. Серебряным призером в 1990, 1999, 2000, 2003 и 2018 годах, бронзовым в 1978, 2010, 2012, 2013 и 2017 годах. «Енисей» обладатель Кубка страны: 1984, 1997, 1998 и 1999 годов. Обладатель Суперкубка России в 2015 и 2017 годах. Команда брала Кубок европейских чемпионов в 1980, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989 и 2001 годах, Кубок Мира в 1982, 1984, 2011 и 2015 годах, Суперкубок Европы в 1984 году. В прошлом сезоне клуб выступил не очень удачно, так и не дойдя до финала. В этом он планирует наверстать упущенное.

СОСТАВ КОМАНДЫ

В межсезонье в красноярский клуб из хабаровской дружины перешли Денис Лапшин и Олег Толстихин.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

22.09.19 «Енисей» - «СКА-Нефтяник» 8:8 (6:6, 2:2)

21.02.19 «Енисей» - «СКА-Нефтяник» 3:11 (2:6, 1:5)

18.11.18 «СКА-Нефтяник» - «Енисей» 8:4 (4:2, 4:2)

21.09.18 «СКА-Нефтяник» - «Енисей» 7:4 (3:3, 4:1)

25.03.18 «СКА-Нефтяник» - «Енисей» 8:1 (2:1, 6:0)

21.01.18 «СКА-Нефтяник» - «Енисей» 5:3 (2:0, 3:3)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

В этой встрече однозначного фаворита не будет. Сегодня «СКА-Нефтяник», несмотря на потери ведущих игроков в межсезонье, безусловно, лидер чемпионата страны, но хабаровчане приедут в Красноярск после непростой игры со своим принципиальным соперником - московским «Динамо» - и «Енисей» может попытаться взять очки в этом матче. Впрочем, с большой долей вероятности можно утверждать, что хабаровчане не захотят прерывать свою победную серию и выиграют у «Енисея».

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Енисей» - «СКА-Нефтяник» 23 ноября с 20:00 по хабаровскому времени.

Енисей - СКА-Нефтяник , 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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