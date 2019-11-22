В городе Охотске Хабаровского края останется судебное присутствие

В Законодательной думе края рассмотрена инициатива Хабаровского краевого суда об упразднении Охотского районного суда. В целях сохранения доступности правосудия и своевременной защиты прав и законных интересов граждан на территории района предлагается организовать постоянное судебное присутствие Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края.

- Это необходимо для приведения судебной системы региона в соответствие с федеральным законодательством и положениями Уголовно-процессуального кодекса. В штатной численности Охотского районного суда присутствуют всего двое судей, причем одна из этих единиц вакантна, тогда как по ходатайству подсудимых некоторые дела должны рассматриваться в присутствии трех федеральных судей. Расширить штат районного суда не представляется возможным в связи с тем, что нагрузка там намного ниже средних показателей по краю, — подчеркнула председатель Хабаровского краевого суда Елена Демидова.

Депутаты краевого парламента тщательно изучили вопрос и подчеркивают, что предлагаемые изменения никак не повлияют на качество отправления правосудия на территории Охотоморского побережья.

- Это облегчит исполнение правосудия и никак не повлияет на работу суда, на качество и оперативность получения юридической помощи. Для жителей Охотского района ничего не изменится. Единственное, что поменяется – вывеска на здании. Но даже то здание, которые было у Охотского суда, оно и останется, - рассказал депутат Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Козлов.

Окончательное решение об упразднении Охотского районного суда будет принято на федеральном уровне.