2019-11-23T04:27:13+03:00
Происшествия

Закон парных случаев: факты массового отравления детей зафиксированы в лицее №23 Биробиджана и в психоневрологическом интернате в Березовке

Медики подозревают вспышку кишечной инфекции, а прокуратура разбирается кто виноват
Евгения МОЛОТОВА
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Медики подозревают вспышку кишечной инфекции, а прокуратура разбирается кто виноватМедики подозревают вспышку кишечной инфекции, а прокуратура разбирается кто виноватФото: Олег УКЛАДОВ
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Четверо учащихся лицея №23 города Биробиджана госпитализированы в областную больницу. Родители одного из детей от госпитализации отказались. Всего же на занятия не пришли три десятка учеников, в основном учащиеся начальных классов. Все пострадавшие жаловались на тошноту, головную боль и повышенную температуру. По сообщению Роспотребнадзора медики подозревают у них кишечную инфекцию. Одним из мест возможного заражения называют пищеблок лицея, где питались дети.

- Мы проводим проверку по данному факту, - рассказала заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольга Ишуткина. - Соберем необходимые материалы и проведем исследования. Обследуем пищеблок, столовую и другие помещения лицея. Однозначные выводы делать пока рано.

Для установления причины массового отравления биробиджанской прокуратурой и специалистами Роспотребнадзора по Еврейской Автономной области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий и санитарно-эпидемиологическое расследование. Ведется забор материалов для исследований.

Лицей работает в штатном режиме. Получить комментарий от его директора не удалось.

Незадолго до этого 18 ноября, 26 учащихся психоневрологического интерната в поселке Березовка, обратились с жалобами на схожие симптомы. В психоневрологическом диспансере Березовки проживают дети-инвалиды в возрасте от четырех до восемнадцати лет, некоторые нуждаются в постоянном уходе. Шестерым потребовалось повышенное внимание медиков. Они госпитализированы в инфекционное отделение больницы имени Пиотровича. Остальные были помещены в карантин на территории учреждения.

- Идёт эпидемиологическое расследование, - рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова. - Весь необходимый материал взят на для исследования. Предварительной причиной вспышки инфекции можно назвать несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований и нарушения со стороны персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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