Трудовые споры: хабаровчанам помогут вернуть свои кровные

Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда работнику не платят зарплату вовремя, либо вообще отказываются отдавать кровные. Но, все вопросы решаемы, если сразу обратиться в нужную инстанцию. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - помощники прокурора Индустриального района города Хабаровска Мария Николенко и Карина Бурдо. В 9 утра разбирались, в каких случаях работник может обратиться в прокуратуру по трудовым спорам, узнали, есть ли предприятия в краевом центре, которые до сих пор не рассчитались с сотрудниками с прошлого года и кто возглавляет «черный список».

Трудовые споры: хабаровчанам помогут вернуть свои кровныеФото: Сергей ПЯТКОВ