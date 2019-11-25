2019-11-26T05:22:29+03:00
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Трудовые споры: хабаровчанам помогут вернуть свои кровные

Прямой эфир 26 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Трудовые споры: хабаровчанам помогут вернуть свои кровныеТрудовые споры: хабаровчанам помогут вернуть свои кровныеФото: Борис КОКУРИН
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Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда работнику не платят зарплату вовремя, либо вообще отказываются отдавать кровные. Но, все вопросы решаемы, если сразу обратиться в нужную инстанцию. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - помощники прокурора Индустриального района города Хабаровска Мария Николенко и Карина Бурдо. В 9 утра разбирались, в каких случаях работник может обратиться в прокуратуру по трудовым спорам, узнали, есть ли предприятия в краевом центре, которые до сих пор не рассчитались с сотрудниками с прошлого года и кто возглавляет «черный список».

Трудовые споры: хабаровчанам помогут вернуть свои кровные Фото: Сергей ПЯТКОВ

Трудовые споры: хабаровчанам помогут вернуть свои кровныеФото: Сергей ПЯТКОВ

Прокуратура Индустриального района 26_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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