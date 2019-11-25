Новогодние утренники для детей в Хабаровске 2019-2020: куда сводить ребенка на праздниках

Близится время, когда взрослые и дети будут весело встречать самый главный праздник. Пока есть время, мамы и папы могут ознакомиться с небольшой подборкой – новогодние утренники для детей в Хабаровске 2019-2020. В ней редакция «КП» постаралась собрать самые свежие предложения на любой вкус и бюджет.

1. ЮНИКЛАБ

- С новым годом! Три кота (2+). Новый год дети встретят не только с дедом морозом и Снегурочкой, но и с Коржиком и Карамелькой.

Стоимость: 1200 рублей, продолжительность: 2 часа

- MAGIC BOOM, Дедморозный переполох (5+). Здесь Дед Мороз носит модные очки, катается на гироскутере, слушает рэп, а вместо посоха носит с собой сэлфи палку. На новогоднем утреннике дети сотворят чудо – расколдуют сказочного героя и вернут Деда Мороза в его привычное состояние.

Стоимость: 1200 рублей, продолжительность: 2 часа

- Новый Год и Челлендж пати (7+). В программе караокинг, дэнсинг, современный танцевальный челлендж, интерактивные задания и конкурсы.

Стоимость: 1200 рублей, продолжительность: 2 часа

2. Хабаровская краевая филармония

«Бременские музыканты против снежной королевы» (6+). Новогоднее представление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой для самых маленьких.

Даты: 28 и 29 декабря 2019 года, 2-6 января 2020 года

Стоимость: 450 и 500 рублей.

3. Детский клуб «City Boom»

Новогодняя вечеринка «Премьера ДИСКОМИШЕК»

Дата: 20 декабря 2019 года

Стоимость: 1500 рублей (ребенок + взрослый).

4. Гостиничный комплекс «Онега»

Новогодний утренник с Эльзой.

В программе: дискотека с серебряным дождем, конкурсы. Каждому гостю подарок от Эльзы и угощения в виде наггетсов с картошкой фри, пиццей и домашним морсом.

Дата: 24 декабря в 17:00 и 3 января в 15:00.

Стоимость: 1000 рублей на ребенка, взрослым вход бесплатный.

5. Ресторан «Белладжио»

Утренник «Новогодний патруль или мышеловка для Деда Мороза» (3+)

В программе: сладкий стол, представление, вручение подарков и фотосессия с профессиональным фотографом.

Дата: 15 декабря в 15:30.