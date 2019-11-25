Новогодние утренники для детей в Хабаровске 2019-2020: куда сводить ребенка на праздниках
Близится время, когда взрослые и дети будут весело встречать самый главный праздник. Пока есть время, мамы и папы могут ознакомиться с небольшой подборкой – новогодние утренники для детей в Хабаровске 2019-2020. В ней редакция «КП» постаралась собрать самые свежие предложения на любой вкус и бюджет.
1. ЮНИКЛАБ
- С новым годом! Три кота (2+). Новый год дети встретят не только с дедом морозом и Снегурочкой, но и с Коржиком и Карамелькой.
Стоимость: 1200 рублей, продолжительность: 2 часа
- MAGIC BOOM, Дедморозный переполох (5+). Здесь Дед Мороз носит модные очки, катается на гироскутере, слушает рэп, а вместо посоха носит с собой сэлфи палку. На новогоднем утреннике дети сотворят чудо – расколдуют сказочного героя и вернут Деда Мороза в его привычное состояние.
Стоимость: 1200 рублей, продолжительность: 2 часа
- Новый Год и Челлендж пати (7+). В программе караокинг, дэнсинг, современный танцевальный челлендж, интерактивные задания и конкурсы.
Стоимость: 1200 рублей, продолжительность: 2 часа
2. Хабаровская краевая филармония
«Бременские музыканты против снежной королевы» (6+). Новогоднее представление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой для самых маленьких.
Даты: 28 и 29 декабря 2019 года, 2-6 января 2020 года
Стоимость: 450 и 500 рублей.
3. Детский клуб «City Boom»
Новогодняя вечеринка «Премьера ДИСКОМИШЕК»
Дата: 20 декабря 2019 года
Стоимость: 1500 рублей (ребенок + взрослый).
4. Гостиничный комплекс «Онега»
Новогодний утренник с Эльзой.
В программе: дискотека с серебряным дождем, конкурсы. Каждому гостю подарок от Эльзы и угощения в виде наггетсов с картошкой фри, пиццей и домашним морсом.
Дата: 24 декабря в 17:00 и 3 января в 15:00.
Стоимость: 1000 рублей на ребенка, взрослым вход бесплатный.
5. Ресторан «Белладжио»
Утренник «Новогодний патруль или мышеловка для Деда Мороза» (3+)
В программе: сладкий стол, представление, вручение подарков и фотосессия с профессиональным фотографом.
Дата: 15 декабря в 15:30.
ИСТОЧНИК KP.RU