2019-11-27T06:25:28+03:00
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Народный каток: первого декабря хабаровчан ждут на набережной с коньками

Прямой эфир 27 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Народный каток: первого декабря хабаровчан ждут на набережной с конькамиНародный каток: первого декабря хабаровчан ждут на набережной с конькамиФото: Борис КОКУРИН
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Первого декабря на набережной Хабаровска состоится торжественное открытие народного катка. А это значит, что уже в это воскресенье можно опробовать заточку своих коньков. К слову, инвентарь можно арендовать рядом с ледовой площадкой. Там же жители найдут теплую зону и небольшой каток «Малышок», для тех, кто только учится выполнять пируэты. Ну, и, конечно, впереди и новогодняя ночь, которая обещает быть веселой и интересной. В гостях - начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» Юлия Коробчук. С 9 утра поговорили, какие мероприятия планируются на набережной в день открытия катка, как готовили площадку, учитывая теплую погоду, как будут украшать территорию и, что ждет хабаровчан в новогоднюю ночь.

Народный каток: первого декабря хабаровчан ждут на набережной с коньками Фото: Сергей ПЯТКОВ

Народный каток: первого декабря хабаровчан ждут на набережной с конькамиФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 27_11_19 09-00 - 10-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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