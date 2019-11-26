Народный каток: первого декабря хабаровчан ждут на набережной с коньками

Первого декабря на набережной Хабаровска состоится торжественное открытие народного катка. А это значит, что уже в это воскресенье можно опробовать заточку своих коньков. К слову, инвентарь можно арендовать рядом с ледовой площадкой. Там же жители найдут теплую зону и небольшой каток «Малышок», для тех, кто только учится выполнять пируэты. Ну, и, конечно, впереди и новогодняя ночь, которая обещает быть веселой и интересной. В гостях - начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» Юлия Коробчук. С 9 утра поговорили, какие мероприятия планируются на набережной в день открытия катка, как готовили площадку, учитывая теплую погоду, как будут украшать территорию и, что ждет хабаровчан в новогоднюю ночь.

Народный каток: первого декабря хабаровчан ждут на набережной с конькамиФото: Сергей ПЯТКОВ