2019-11-26T12:08:39+03:00
Происшествия

«Учился на четыре и пять, занимался спортом»: в Биробиджане выясняют причины гибели восьмиклассника

Трагедия случилась вечером 25 ноября
Александр ШТААЛЬ
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«Учился на «четыре» и «пять», занимался спортом»: в Биробиджане выясняют причины гибели восьмиклассника«Учился на «четыре» и «пять», занимался спортом»: в Биробиджане выясняют причины гибели восьмиклассникаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Биробиджане вечером 25 ноября стало известно о трагедии – погиб ученик школы №7. Мальчик учился в восьмом классе. Сообщение о происшествии в мэрию Биробиджана передали представители городской прокуратуры.

- Когда стало известно о случившемся, стали выяснять, где учился ребенок, запросили на него характеристику, - прокомментировала Наталья Петрушкова, заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре. – Пока известно, что мальчик рос в благополучной семье, на различных видах учета не состоял.

Также в мэрии сообщили, что мальчик учился в основном на четверки и пятерки, занимался спортом. В общем, характеристики положительные, и что могло его подтолкнуть к такому решению, пока не понятно.

Сегодня, 26 ноября, пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Участие в нем примут заместитель директора по воспитательной работе школы №7. Также в скором времени специалисты постараются выяснить у учителей, было ли в поведении ребенка что-то необычное, может быть, резко менялось настроение или возникали проблемы с другими учениками в классе.

Пока ни один официальный источник не озвучил обстоятельства гибели ребенка. Однако после того, как сообщение появилось в аккаунте городской администрации в сети, пользователи тут же озвучили свою версию - мальчик на спор подышал газом.

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, бездыханное тело 14-летнего школьника нашли возле гаражного бокса, расположенного в городе Биробиджан. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Специалисты провели осмотр с места происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следственных органов. Редакция «КП» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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