Главная Новогодняя елка в Хабаровске: на площади Ленина будет 20 метров хвойной красоты, шахматная доска и снежная мышка

На площади имени Ленина в Хабаровске в начале декабря начнется установка главной Новогодней елки. По предварительной информации, хвойную красавицу высотой в 20 метров соберут из 190 хвойных деревьев разного размера. Ели закрепят на специальном металлическом каркасе, а после огромное сооружение украсят большими яркими шарами и гирляндами. Кроме того, приукрасят чаши и ограждения фонтанов с помощью праздничной информации.

Как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, обустраивать зимний городок закончат за неделю до праздника. К слову, проект этого объекта разрабатывал президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России Сергей Логинов. В целом на создание новогоднего городка собираются потратить больше 10,5 миллионов рублей.

В этом году планируют оформить детскую зону, где разместят интерактивную ледовую фигуру, популярных мультгероев, две горки и большую шахматную доску с шахматными фигурами. Здесь же можно будет сделать фото на память в ледовых фотозонах, запечатлеть себя на фоне Деда Мороза, Снегурочки и символа 2020 года - симпатичной снежной мышкой.

Отметим, что к Новому Году собираются обновить плей-лист. Так, горожане во время прогулок услышат любимые новогодние песни. Торжественное открытие «Ледового Городка» пройдет 27 декабря. В январе 2020 года на площади имени Ленина пройдет международный конкурс «Ледовая фантазия». Среди участников этого мероприятия скульпторы из разных городов и стран.