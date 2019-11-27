«Страхование - это всегда про заботу и внимание к людям» - Григорий Лесков

Как сообщает информационное агентство AmurMedia, российский страховой рынок показал небывалый рост за прошедший 2018 год. Статистика утверждает - россияне стали все чаще доверять страховщикам. Что же отличает дальневосточников в этом отношении, почему страхование - это уверенность, а также как защитится от мошенников, рассказывает президент страховой компании «Колымская» Григорий Лесков.

- Григорий Геннадьевич, а вы сами застрахованы? По каким направлениям? Конечно, не считая обязательного медицинского страхования и ОСАГО.

- Естественно. У меня есть страхование дополнительной пенсии и страхование от несчастного случая. В случае наступления страхового события, моя семья получит выплату в размере страховой суммы, указанной в полисе. Вообще, основная проблема страхования в том, что люди к нему приходят где-то в 35 с лишним лет, ну, в среднем статистика такая. Таким людям есть о ком заботиться, есть кого терять, понимаете? А внимание и заботу легче всего трансформировать именно в денежную форму - в страхование. Как говорил Уинстон Черчилль: «Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась от того, что уплачивает страховые взносы, но я видел миллион семей, которые разорились, не имея страховки».

- К слову о страховании дополнительной пенсии. Эта программа стала популярнее с началом проведения пенсионной реформы?

- Знаете, если говорить о страховании дополнительной пенсии, то оно всегда было довольно востребовано. Последние лет пять, когда государство предоставило льготу по этим программам страхования, вы имеете право на налоговый вычет в размере тех сумм, которые вы тратите на это страхование. И это порядка 13% подоходного налога, поэтому в принципе это довольно разумно, скажем так, вкладывать эти средства в накопительные программы страхования. По факту вы инвестируете деньги, на которые получаете доход порядка 12-13% годовых. Так, например, средняя доходность депозита сегодня где-то 6-6,5%. Очевидно, что страхование дополнительной пенсии - это выгодно. Другое дело - об этом мало кто знает. Вообще, такая проблема существует сегодня в России, она характерна не только для Хабаровска, у нас люди не готовы откладывать деньги.

- А что же тогда характерно только для дальневосточников?

- На самом деле, я бы не разделял дальневосточников и недальневосточников. Все говорят на русском языке, для всех русская речь родная, и, как правило, все ведут себя примерно одинаково. Тут вопрос в другом - чем мы отличаемся от западных стран? На Западе страхование - от слова «уверенность» (английское слово «страхование» - isurence произошло от sure - уверенный - прим. ред.), а у нас страхование от слова «страшно». Чувствуете разницу в менталитете? Когда они страхуются, они хотят быть уверенными. Мы же страхуемся от того, что нам страшно. Это принципиальное отличие.

А если говорить конкретно про дальневосточников, могу сразу сказать, что страхование от укуса клеща - наиболее востребованное, в том числе потому что оно доступное. Если вдруг вас укусил клещ, то вам поставят вакцину, окажут медицинскую помощь. Такое страхование обойдется в 450 рублей, а вакцина стоит около 9-10 тысяч рублей. Скажем так, ценность того, что вы получите при наступлении страхового случая, гораздо выше. Вообще, страхование - это всегда про выгоду.

- А как не принести эту самую выгоду мошенникам? Как выбрать достойную страховую компанию?

- Здесь все просто. Страхование - лицензируемый вид деятельности, как и банковская деятельность. Поэтому при выборе страховой компании необходимо обращать внимание на наличие у компании лицензии Центрального банка. Стоит обратить внимание и на историю компании, выяснить, как давно она работает в регионе. Вообще, сегодня с интернетом все упрощается. Можно удаленно сравнить разные варианты и сразу получить консультацию, и даже застраховаться через официальный сайт.

Ну, а если с мошенниками, к сожалению, вы уже столкнулись, то я посоветовал бы людям внимательней относиться к законодательству. Страхование, на самом деле, регулируется Центральным банком. Центральный банк всегда стоит на страже интересов граждан. Мощнее регулятора нет, я вас уверяю. То есть, если у вас вдруг возникли проблемы со страховой компанией, пишите сразу в Центральный банк, он, поверьте, найдет способ решить вашу проблему.

- Но ведь мошенники - проблема и для самих страховых компаний. Вообще, часто встречаетесь с попытками получить страховые выплаты обманным путем?

- Мы не страдаем от мошенников. Не могу сказать, что они создают для нас большие трудности. Однако прецеденты есть. Например, у нас страховалась женщина от несчастного случая, в итоге пришла за выплатой. Мы ей начали объяснять, что у нас как-то не все складывается. У нее сотрясение мозга случалось просто каждый месяц. Мы еще с первым не успели разобраться, она уже про второе принесла. И мы начали собирать информацию. В итоге вышло телевизионное интервью с ней о том, как мы жестоки с нашими клиентами. А еще через день приехали сотрудники известного банка и принесли на нее целую кипу бумаг о том, что она условно-досрочно освобождена от наказания за мошенничество. Поэтому, вы знаете, курьезные случаи есть. Но, понимаете, страхование - это же всегда про заботу и внимание к людям. Поэтому, когда вы решили «заработать» на страховании, рано или поздно это станет очевидным.

- Именно забота и внимание выгодно отличают «Колымскую»?

- Думаю, да. Мы всегда внимательно смотрим в сторону своих клиентов. Для нас они важны. Причем, это не пустые слова. Нужно быть развернутым в сторону клиента, это главное в нашей работе. Если ты развернут в сторону клиента, работа будет тебе приносить удовольствие, а самое главное - и пользу для людей. Если работа же - средство для чего-то другого, ну, точно, это не про «Колымскую».

Вообще, бизнес сегодня должен быть социально ориентированным. И «Колымская» действительно социальна. Даже с точки зрения занятости, 80% наших страховых агентов - это люди старше 65 лет. Мы обеспечиваем занятость людям пенсионного и предпенсионного возраста, и мало кто делает это сегодня в таких объемах. Да, мы продаем социальные продукты. Да, мы делаем это за деньги. Но не многие поддерживают в этом смысле людей 60 плюс. Этим мы и отличаемся.

Помимо этого мы очень активно поддерживаем спорт. Так, у нас есть группа в селе Лермонтовка. Инициативные ребята занимаются спортом с детьми, устраивают походы. А мы ежемесячно им помогаем, покупаем лебедки, палатки, инвентарь.

- Возвращаясь к теме российского менталитета, можно ли сказать, что россияне стали чаще обращаться к страхованию?

- Могу сказать, да. К сожалению, ситуация в нашей стране нестабильна. И люди это понимают. Мою пенсию, а мне 42 года, уже четыре раза пересчитали. Я ее получать-то буду примерно через 20 лет. Сколько еще раз ее поменяют - мне сейчас трудно сказать. Вот поэтому человек сознательный пользуется страхованием, он понимает, что по-другому это не работает. Пока вы сами о себе не позаботитесь, никто этого не сделает.

Получить консультацию можно в офисах страховой компании «Колымская»:

ул. Калинина, 61. Тел.: +7 (4212) 78-33-50

ул. Тихоокеанская, 201В. Тел.: +7 (4212) 72-21-00, 72-18-64

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