2019-11-28T05:26:25+03:00
Общество

В хабаровском музее рассекретили содержимое таинственной коробки

Теперь пушистому и любопытному экспонату всем миром придумывают имя
Ольга КИВА
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В хабаровском музее рассекретили содержимое таинственной коробкиВ хабаровском музее рассекретили содержимое таинственной коробкиФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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В Хабаровском музее в подарок получили коробку, содержимое которой некоторое время держали в тайне. Интригу сохраняли, чтобы в каком-то смысле подчеркнуть значимость момента, ведь этот год в учреждении культуры юбилейный – 125 лет со дня основания. К слову, все подарки, которые поступают в адрес музея, передают в фонды. А этот экспонат будет не только находиться у всех на виду, особенно везучим даже удастся потрогать его руками.

Этот экспонат будет не только находиться у всех на виду, особенно везучим даже удастся потрогать его руками Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Этот экспонат будет не только находиться у всех на виду, особенно везучим даже удастся потрогать его рукамиФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

- Сначала в музее решили устроить небольшой квест по типу «Угадай, что внутри». Сами музейные работники не были готовы к сюрпризу. Однако они подумали, того, кто все-таки угадает содержимое таинственной коробки, неплохо было бы наградить «Золотым билетом». Этот документ дает право всю жизнь ходить в музей бесплатно, - рассказали в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.

В итоге нашелся тот самый человек, который угадал, что в коробке сидел котенок. Такой подарок музейные работники получили от коллег, которые в свое время приютили уличную кошку. Пушистая гостья вскоре порадовала вновь обретенных хозяев пополнением. К слову, последний из родившихся котят нашел свой дом в музее археологии. Пока «юный археолог» привыкает к новому пространству, ему всем миром пытаются придумать имя. Со слов сотрудников музея, малыш любопытный и музыкальный, наверное, потому что появился на свет в музее «Мир говорящих машин».

Пока «юный археолог» привыкает к новому пространству, ему всем миром пытаются придумать имя Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Пока «юный археолог» привыкает к новому пространству, ему всем миром пытаются придумать имяФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Жителей города приглашают поучаствовать в конкурсе на выбор имени. Первые варианты уже поступили в виде комментариев под постом в аккаунте музея в социальной сети. Подписчики предлагали назвать котенка нестандартным именем Засракуль, что расшифровывается как «Заслуженный работник культуры», а также Арчи и Гродеков. Поступил вариант Кондон - так называется село в Солнечном районе, где нашли знаменитую Амурскую Нефертити. Были варианты вроде Моцарта, Бетховена и Мажора. Также предложили назвать кота Йошкой, вроде йошкиного кота, или Баюном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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