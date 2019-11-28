Полицейские силой утихомирили нарушителя с отверткой в центре Хабаровска

Большими неприятностями для 67-летнего хабаровчанина обернется попытка скрыться с места ДТП. Хотя «в бега» он пустился не в первый раз. В августе месяце судом пенсионер был лишен прав из-за того, что покинул место происшествия. В октябре, несмотря на отсутствие права на управление транспортным средством, мужчина сел за руль и вновь попал в историю. Не желая отвечать за свои поступки, он сбежал во второй раз. В результате сотрудники ГИБДД прибыли к нарушителю домой. Казалось бы, теперь не отвертеться, но предприимчивый пенсионер, встретивший сотрудников во дворе, виноватым, по всей видимости, себя не считал. Обложив правоохранителей по матушке, он прыгнул за руль своей Toyota Crown и пустился наутек, двигаясь по улице Павла Морозова в сторону центра города.

Полицейские бросились в погоню на гражданском автомобиле. По пути связались с ГИБДД и попросили о помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/746545" frameborder="0"></iframe> дорога.

Наряд ДПС №895, находившийся в этом районе, оперативно вычислил нужную машину. Включив проблесковые маяки, автоинспекторы потребовали от водителя остановиться. Тот отреагировал на это увеличением скорости. В результате в районе переулка Трубного престарелый гонщик стал участником еще одного ДТП, въехав в заднюю часть седана. Автоледи, сидевшая за рулем, оказалась бессильна помешать происшествию.

- Я слышала шум сирены, поняла, что кого-то догоняют. Но я последняя в пробке была, деваться просто некуда, - рассказала потерпевшая. - Попыталась перестроиться во второй ряд, но там тоже были машины. Эта синяя в меня врезалась, сотрудники ДПС вокруг нее начали бегать, кричать, требовать от водителя выйти. Он в машине закрылся и не выходил.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ФИНАЛ

Чтобы добраться до нарушителя, сотрудникам ДПС пришлось разбить стекло в его автомобиле. После этого мужчина принялся угрожать инспекторам отверткой. Чтобы нейтрализовать хулигана, сотрудникам пришлось применить физическую силу. Этот момент попал на запись камер видеонаблюдения, а также был заснят проезжающими мимо автолюбителями.

На месте событий, кроме отвертки, был найден складной нож.

После задержания на место происшествия вызвали карету скорой помощи. Хулиган, который в ходе задержания получил травму головы, в сопровождении полицейского отправился во вторую краевую больницу. По предварительным данным, у водителя признаков опьянения не имелось. Ведется проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям как пенсионера, так и задерживавших его инспекторов ДПС.