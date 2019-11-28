Депутаты Хабаровской городской думы - о прошлом, настоящем и будущем

Городская дума седьмого созыва функционирует чуть меньше двух месяцев. При этом старт взяли довольно сильный - сумели выстроить коммуникационные связи с большинством учреждений и организаций, нашли контакт с краевыми коллегами и наметили для решения на будущий год целый ряд важных для горожан задач. Первыми итогами и планами на будущее с корреспондентом «Комсомолки» поделились Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам - заместитель председателя думы, Игорь Соколов, председатель комитета по городскому хозяйству и Денис Куратов, председатель комитета по местному самоуправлению.

ДЕФИЦИТ СЛИШКОМ ВЫСОК

Львиную долю рабочего времени городские парламентарии уделили главному финансовому документу. В городской бюджет закладываются все значимые расходы, и во многом именно бюджет формирует направления деятельности думы на весь грядущий год.

- Не забывайте, что Хабаровская городская дума нового созыва приступила к работе 1 октября. Времени прошло очень мало, сроки принятия бюджета очень сжатые. В проект бюджета-2020 вносятся правки, мы внимательно изучаем все статьи расходов и доходов, - напомнил Игорь Соколов. - По моему комитету (по городскому хозяйству - прим. авт.), например, действуют девять программ, нужно изучить каждую строчку расходов-доходов, чтобы оценить целесообразность выделения сумм. Кроме того, что при рассмотрении бюджета должны присутствовать все депутаты, важно присутствие узких специалистов структурных подразделений администрации. Бюджет, который представлен нам, по сути - набор кодов и сумм. А каждая цифра предполагает раскрытие. Для этого и нужны узкие специалисты.

Недовольны депутаты и очень высоким процентом дефицита - 9,9 процента при потолке в десять. Дефицит можно покрыть коммерческим займом, но идти по этому пути не хочется никому из народных избранников. Берем 800 миллионов, а отдаем на 70 миллионов больше - процент. В городе, уверены депутаты, есть куда потратить такие деньги с большей пользой для горожан, на ту же социалку, например.

«ОБРАЗОВАНИЕ» ПОД КОНТРОЛЕМ

- Бюджет-2020 будет социально-ориентированным, - поделился Юрий Ягодин, заместитель председателя думы - председатель комитета по социальным вопросам. -Шестьдесят пять процентов расходов, заложенных в проект главного городского финансового документа, - расходы на социальную сферу. Это более девяти миллиардов рублей.

Понятие «социальные вопросы» - это не абстрактная правовая категория, в нее входят образовательная система, здравоохранение и содействие физической культуре и спорту, досуговые мероприятия для горожан, меры социальной поддержки и даже создание условий для развития въездного туризма. И первый вопрос - о развитии образования.

- Сегодня в городе реализуются сразу два важных национальных проекта: «Демография» и «Образование», - рассказал Юрий Павлович. - В рамках реализации этих проектов производится ремонт действующих детских дошкольных учреждений и школ, а также возведение новых объектов. Так, строятся три новых детских сада на улицах Юности - Краснореченской, Лазо - Краснодарской и в новом микрорайоне «Березки». Мы инспектировали эти стройки, и могу сказать о том, что подрядчики работают по графику, а значит, все должно быть сдано в срок. Решаем вопросы о строительстве школы в микрорайоне «Строитель», где очень остро стоит проблема с учебными учреждениями. Начато возведение школы в Волочаевском городке. Стоимость реализации проекта почти полтора миллиарда рублей.

Отдельная забота комитета по социальным вопросам - средняя школа №13, откуда поступили многочисленные жалобы родителей.

- Мы побывали там с внеплановой проверкой, - рассказал Юрий Ягодин. - Оказалось, что отчеты школьного руководства далеки от происходящего в реальности. Обещали закончить ремонт в конце сентября, а в октябре, когда инспектировали школу, работы были в самом разгаре. Ремонтировали кабинеты и кровлю.

Контроль над тем, как тратятся средства, выделенные на ремонт и возведение образовательных учреждений - одно из приоритетных направлений новых народных избранников. Как отмечает Юрий Павлович, визиты депутатских комиссий в этом отношении имеют очень большой тонизирующий эффект для руководителей образовательных учреждений и подрядчиков.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В отличие от сферы образования, темпы развития физкультуры и спорта не вызывают у парламентариев оптимизма. Немудрено - в течение долгого времени в городе проводилась политика коммерциализации спорта, а общедоступные спортивные сооружения можно пересчитать по пальцам.

- Фактически в городе есть несколько воркаутов, сосредоточенных в центральной его части - на Амурском и Уссурийском бульварах, набережной, и в новых жилых комплексах, - отметил Игорь Соколов, председатель комитета по городскому хозяйству. - А система дворового игрового спорта, широко развитая еще двадцать лет назад, практически отсутствует. Если хоккейные коробки еще встречаются, то волейбольные и баскетбольные площадки уже редкость. Будем работать в этом направлении.

Правда, как признаются сами депутаты, с конкретными предложениями в этой сфере туго, но дорогу осилит идущий - изучают опыт предыдущих лет и других регионов, а оттуда уже и до собственных предложений рукой подать.

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ - УГРОЗА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Обеспокоены городские парламентарии и проблемой безнадзорных животных. Количество беспризорных собак и кошек в городе неуклонно увеличивается из года в год. Причин несколько: бесконтрольное размножение существующих особей, брошенные своими хозяевами и оставшиеся ненужными после смерти одиноких владельцев. Продукты жизнедеятельности животных загрязняют городскую среду, звери переносят инфекции, а бродячие собаки, сбиваясь в стаи, представляют угрозу для людей, особенно для младших школьников.

- К нам обратились власти Индустриального района города Хабаровска с просьбой в очередной раз поднять вопрос о регулировании численности безнадзорных животных, - прокомментировал проблему Юрий Ягодин. - Мы сделали запрос в городской муниципалитет, изучили историю вопроса и вышли с инициативным предложением в законодательную думу Хабаровского края. Сейчас вопрос изучает специальный комитет - в частности депутат Наталья Коваленко, известная своей зоозащитной деятельностью.

Действующее законодательство в борьбе с безнадзорными животными с точки зрения парламентариев не выдерживает критики, но и идеи, предлагаемые активистами-зоозащитниками, относятся к области фантастики.

- Для того, чтобы воплотить в жизнь предложения зоозащиты, необходимы средства, превышающие годовой бюджет, - высказался Денис Куратов, председатель комитета по местному самоуправлению. - Это может показаться странным, но депутаты, при всей своей любви к братьям нашим меньшим, выбор сделают все-таки в пользу своего вида. В настоящее время есть некоторые рациональные идеи, которые реально воплотить в жизнь - им и будет отдано предпочтение.

Отдельно народные избранники подчеркивают, что помимо контроля за поголовьем безнадзорных животных, необходимо обратить внимание на владельцев домашних питомцев. Так, парламентарии озабочены небрежным обращением хозяев со своими любимцами, что также приводит к административным нарушениям условий содержания, а также к увеличению поголовья бездомных псов. Одной из мер влияния на нерадивых хозяев называют увеличение штрафных санкций.

СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Настоящая ахиллесова пята для властей Хабаровска - социальные транспортные карты, с введением в действие которых город опаздывает уже практически на год. К решению транспортной проблемы подключились и городские депутаты.

- Сделали запрос в городскую администрацию, - отметил Игорь Соколов. - Запросили все документы по этому вопросу, изучаем, смотрим, чем мы можем помочь в решении этого вопроса. Будем встречаться с перевозчиками, обсуждать их предложения. И это касается не только введения социальных транспортных карт, но и оптимизации работы транспорта в целом. Большинство депутатов сами пользуются им, поэтому о проблемах знают не понаслышке. Также мы открыты для диалога с жителями и с интересом выслушаем их предложения по этому вопросу.

Вообще сфера пассажирских перевозок - одна из самых наболевших. Люди недовольны качеством обслуживания, подрастающими тарифами, а на фоне активной передачи маршрутов в руки коммерческих перевозчиков звучат мысли о скором исчезновении муниципального транспорта с хабаровских улиц.

Одно время власти города заявляли, что у нас «избыточное количество маршрутов», мол, из-за этого доходы у перевозчиков невеликие. Вот если сократить, а точнее, оптимизировать маршрутную сеть города, то все было бы иначе. По этому поводу Хабаровская городская дума VI созыва даже заказала научно-исследовательскую работу ТОГУ: изучить с точки зрения науки действующую транспортную схему города и при необходимости подготовить предложения по оптимизации. Предложение ученых рассматривалось в 2016 году и особенного понимания среди народных избранников, да и горожан, не нашло. Прижилось только сокращение дублирующих маршрутов. Справедливости ради, следует отметить, что идея была не самая удачная. Некоторые предложенные изменения предполагали работы по уширению дорог, перенос остановок, сокращение количества остановок на центральных улицах. Возможно, теперь проект получит второй шанс и будет воплощен в полном объеме.

В продолжение транспортной темы депутаты заговорили об уборке дорог. На фоне недавних (и предстоящих) снегопадов проблема, как говорил один политический деятель, архиактуальная.

- При объезде предприятий на предмет их готовности к зиме мы увидели, что техника вся готова, реагенты закуплены. Однако на рабочих встречах с управлением дорог мы выяснили, что нужно докупать новую технику - существующего количества не хватает, - объяснил Игорь Соколов. - В Москве, например, на ту же единицу площади техники в десять раз больше. У Хабаровска нет такого бюджета, как у Москвы, но проблему решать надо. Сейчас мы примем бюджет, вопросы, оставшиеся в тени, так или иначе выйдут на свет в течение последующего года, мы наберемся опыта и знаний и будем постепенно наводить порядок.

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ

Программа «Жилье для молодых семей» действует в Хабаровске уже не первый год и показывает отличные результаты. В следующем году ее действие будет продолжено. На эти цели в городском бюджете заложено 30 миллионов рублей. Сумма невелика, но программу дополнительно поддержит и региональная казна.

- В этом году сертификаты на улучшение жилищных условий получили 95 семей, из них 63 многодетные, - прокомментировал Юрий Ягодин. - Это в два раза больше, чем в 2018. Сумма субсидии от 700 тысяч до двух миллионов семисот тысяч рублей, в зависимости от количества детей в семье. Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий 1655 семей. Получить жилищные сертификаты они могут до достижения возраста в 35 лет. Как видно из цифр, шансов на получение даже при условии двукратного роста не так уж много. Поэтому нами принято решение изменить программу таким образом, чтобы ее участники, вставшие на очередь как молодая семья, не снимались с очереди по достижении ими 35 лет и все-таки получали жилищные сертификаты.

По словам Юрия Павловича, чаще всего сертификаты тратятся на строительство индивидуального жилья и покупку жилья на вторичном рынке.

Кстати, покупкой жилья на вторичном рынке предполагалось снизить остроту другой проблемы - переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Однако что-то пошло не так. Деньги, самое интересно, есть - и многие собственники жилья были готовы зайти в программу. Но законодательство поставило барьеры. Квартиры на вторичном рынке можно покупать через торги, а это значит, что, во-первых, продавец должен пройти процедуру регистрации, во-вторых, внести сумму обеспечения исполнения контракта, а это 5-30 процентов от суммы сделки.

- После совершения сделки сумму залога вернут, но много у нас людей, способных спокойно достать из кармана пару сотен тысяч рублей? Такое под силу агентству недвижимости, но оно сразу включит в стоимость свою маржу, и мы получаем искусственное удорожание контракта, - объяснил Игорь Соколов. - Другое дело, если было бы свое муниципальное предприятие, которое строит жилье под социальный найм, проблему можно было бы решить.

Вопрос целесообразности создания такого предприятия депутаты планируют обсудить в ближайшее время. Но все идет к тому, что идея получит воплощение.

О СОВИХ ПРОБЛЕМАХ

Есть трудности и у самих парламентариев. И, как ни странно, в решении собственных проблем депутаты куда более ограничены в средствах, нежели в помощи горожанам.

- Во-первых, конечно, очень распространен миф о том, что в депутаты идут за большой зарплатой, - поделился Денис Куратов. - Это совсем не так - заработной платы депутаты, за исключением председателя и его заместителей, не получают. Работают на общественных началах и на основном месте трудоустройства. При этом работодатель может компенсировать им время, проведенное на заседаниях, выездах или встречах с населением, а может этого и не делать. Второе. В целях оптимизации расходов аппарат обеспечения городской думы был объединен с муниципалитетом. В результате решение административных вопросов неоправданно затягивается. Третье. По-прежнему сохраняются сложности с выделением мест для приема граждан непосредственно на территории округов. Раньше для этой цели использовались территории школ, но введение в действие закона о противодействии терроризму поставило жирный крест на этой практике. Теперь нахождение посторонних на территории школы запрещено.

Вообще, как отмечают депутаты, бюрократические барьеры существенно влияют на скорость принятия решений. Но это сложности, которые можно и нужно преодолевать. А еще мечтают о том, чтобы в сутках было больше, чем 24 часа.

- Из 35 депутатов всего три работают на постоянной основе: председатель и два его заместителя. Все остальные - на неосвобожденной основе, то есть должны совмещать депутатскую деятельность с основной работой, - поддержал коллегу Игорь Соколов. - Председатели комитетов, по идее, должны присутствовать здесь, в думе, даже не восемь часов, а все 12. Поддержу Дениса Алексеевича насчет собственного аппарата. Мы - единственная дума из 25 тысяч городских дум в стране, у которой нет аппарата. Точнее, на бумаге он есть, но «размазан» между администрацией Хабаровска и городской думой.

Поэтому среди ближайших планов по обустройству - создать собственный аппарат и просто условия для работы - стол, стул, компьютер. Как выяснилось, проблемы есть не только с местами для встреч с избирателями. Например, председатель комитета по самоуправлению и председатель комитета по городскому хозяйству делят один кабинет на двоих. В тесноте, конечно, - не в обиде, но для более эффективной работы каждому председателю комитета нужен собственный угол.

ДЕЛУ ВРЕМЯ, НО ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ГОД!

Бюджет дефицитный, все только и говорят об экономии, а как же Новый год? Не урежут ли расходы на праздник? Все трое собеседников дружно покачали головами: нет!

- Нет, - высказался за всех Игорь Соколов. - Мы встречались с главами районных комитетов, у каждого есть план мероприятий, уже началась активная работа. Это штатные расходы, запланированные, в общем объеме бюджета суммы не такие великие. Никто не собирается лишать горожан и особенно детей праздника. У нас и так времена непростые, должны быть добрые, светлые моменты.

Как добавил Игорь Викторович, грамотное и долгосрочное планирование трат – половина успеха. Второе - это эффективное управление имеющимися ресурсами, неважно, идет речь о праздновании Нового года или о ремонте дорог.

- Думаю, все согласятся, что мало иметь средства в бюджете – надо уметь грамотно распоряжаться ими. И, конечно, важно правильно расставлять приоритеты, и тогда у нас будет хватать средств на создание комфортной жизни для горожан, - считает депутат.

Подводя итоги, можно сделать целый ряд далеко идущих выводов. Безусловно, двух месяцев для того, чтобы составить какое-либо мнение о работе свежеизбранной думы - недостаточно. Если учесть, что состав ее поменялся полностью, то избранникам не приходится надеяться на опыт старших товарищей. Это же безусловный плюс, который избавляет от зашоренности - новые депутаты выстраивают принципиально новую систему работы, как с населением, так и с органами исполнительной власти, что на местах, что в высшем эшелоне. Хотят, чтобы их голос услышали как надзорные органы, так и собратья в краевом парламенте. А самое главное, новая дума готова максимально плотно работать с горожанами и решительно настроена на решение насущных проблем.

- Очень хочется, чтобы люди становились активнее, поддерживали инициативы, высказывали свои предложения. Всего 35 депутатов на довольно большой город! Мы не сможем без помощи общественности узнать обо всех проблемах, - подчеркнул Игорь Соколов. - Сейчас хотим сформировать экспертные советы при Хабаровской городской думе из активных, любящих свой город людей - по бюджету, по ЖКХ и юридическому сопровождению. Пока нет жестких критериев отбора, конечно, советы не могут быть резиновыми, какое-то ограничение по количеству экспертов будет.

Напрямую обратиться к депутатам можно на публичных слушаниях - по теме слушаний или на заседаниях городской думы - по наболевшему вопросу. Лучше всего заранее подготовиться к разговору: собрать документы, изложить проблему на бумаге, чтобы народные избранники быстрее вникли в суть вопроса. Однако не ждите, что вопрос будет решен «по щелчку». Помимо времени на изучение проблема зачастую требует еще и денег.

Самое главное, что депутаты обновленной городской думы не просто готовы слушать горожан - они хотят диалога, планомерного, регулярного обмена информацией. Что ж, ответный шаг за хабаровчанами.