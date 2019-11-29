«В мире их оставалось всего семь особей»: некогда почти истребленные птицы помогут возродить экологический туризм в Хабаровске

В Хабаровске с деловым визитом побывали представители китайской провинции Шэньси. Основная цель их приезда - обсуждение краснокнижного ибиса, который может стать «фишкой» экологического туризма в краевой столице. Специалисты из Поднебесной готовы поделиться опытом в возрождении популяции редкой птицы. К слову, она занесена не только в Красную книгу России, но в международную.

- Со слов самих гостей, когда-то красноногие ибисы обитали на территории российского Дальнего Востока, встречались в Китае, Японии и Корее. К середине двадцатого века они были на грани исчезновения. Причины тому - варварская охота и ухудшение состояния окружающей среды. В 1981 году во всем мире пернатых оставалось всего семь особей. Находились они в уезде Янсянь провинции Шэньси, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день количество красноногих ибисов достигает четырех тысяч особей. Это результат совместной работы специалистов из стран, заинтересованных в увеличении численности пернатых. Ученые намерены расширить ареол обитания птиц за счет территорий Хабаровского края. Как отметил Лю Чжень, исполнительный директор секретариата международного форума по красноногому ибису, климатические условия в регионе подходящие.

Отметим, что в администрации краевой столицы уже выразили желание участвовать в международном проекте по развитию популяции редкой птицы. По мнению экспертов, это поможет в развитии экологического туризма в Хабаровске. Начать решили с выставки, которую организуют в 2020 году. Она будет посвящена красноногому ибису. В октябре хабаровские экологи планируют участвовать в международном форуме, посвященном вопросам увеличения популяции редкой птицы.