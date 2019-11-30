2019-11-30T09:08:05+03:00
Общество

«Very very small»: британский видеоблогер на весь мир рассказал о красотах Хабаровска и найденном маленьком Ленине

А в целом европейцу Джонни Тиклу понравился цветущий и красивый город на Амуре
Ольга КИВА
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«Very very small»: британский видеоблогер на весь мир рассказал о красотах Хабаровска и найденном маленьком Ленине ФОТО: канал YouTube«Very very small»: британский видеоблогер на весь мир рассказал о красотах Хабаровска и найденном маленьком Ленине ФОТО: канал YouTube
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В начале августа этого года в Хабаровск наведался британский видеоблогер Джонни Тикл. На Дальний Восток европейца привело исключительно желание больше узнать о России. С этой целью он объездил с полсотни городов, а по итогу своего длительного путешествия даже составил свой рейтинг хороших и плохих городов страны. Краевая столица оказалась в первой категории наряду с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск. Отчеты о своих путешествиях он начал публиковать на своем канале в интернет только в ноябре.

Маленький Ленин.

Джонни начал свое знакомство с городом с главной площади, расположенной перед зданием правительства края. Иностранец в начале своего ролика сразу обратил вниманием на одну «особенность» - маленькие размеры статуи Ленина. Он так и сказал, указывая на изваяние, «Very very small».

Англичанин прогулялся в районе Городских прудов ФОТО: канал YouTube

Англичанин прогулялся в районе Городских прудов ФОТО: канал YouTube

Напомним, в целом лето 2019 года выдалось дождливым, и лишь изредка баловало местных жителей теплом и безоблачным небом. Но к приезду иностранца погода умерила свой пыл и все дни, что Джонни находился в городе, были солнечными. Так вот, за то время, что британец гостил в краевой столице, он успел рассмотреть и великолепную архитектуру в исторической части столицы, и прекрасный парк в районе набережной. Оценил видеоблогер и благоустроенную территорию «Динамо», назвав ее милейшей частью города.

В объектив видеокамеры иностранца также попали Спас-Преображенский собор, площадь Славы, Мемориальный комплекс. Также англичанин прогулялся в районе Городских прудов. На Утесе Джонни провел своего рода экспертизу, сравнив скульптуру графа Муравьева-Амурского с изображением на купюре номиналом в пять тысяч рублей.

Джонни сравнив скульптуру графа Муравьева-Амурского с изображением на купюре номиналом в пять тысяч рублей ФОТО: канал YouTube

Джонни сравнив скульптуру графа Муравьева-Амурского с изображением на купюре номиналом в пять тысяч рублей ФОТО: канал YouTube

У Джонни уже большая армия поклонников при чем как русских, так и иностранцев. Его подписчики уже оставили свои комментарии. Одни радовались за путешественника и восхищались Хабаровском:

- Ну вот, Джонни и до Хабаровска добрался.

- Хабаровск классный город, был там этим летом. Привет из Иркутска!

- Красотища какая! Вот тебе и Хабаровск...

Нашлись и те, кто, пользуясь случаем, приглашал британца в свой город, а также те, кто сравнивал сегодняшний Хабаровск с тем, что был лет 20 назад. Иностранные комментаторы также восхищались городом не меньше русских подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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