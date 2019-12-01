Тюбинг в Хабаровске 2019-2020: где покататься, сколько стоит
Зима уже вступила в свои права, значит, пора выбирать место тюбинг в Хабаровске 2019-2020. Чтобы отдыхающим не пришлось тратить много времени на поиск подходящей базы, редакция «КП» сделала небольшую подборку.
1. Спортивная база «Дерсу»
Адрес: улица Прогрессивная, 2в (въезд с улицы Павла Морозова).
Стоимость: аренда тюба – 500 рублей час. Услуги подъемника - бесплатно.
2. Горнолыжка «Снеговик»
Адрес: поселок Воронеж-1, территория экопарка.
Стоимость: 400 рублей час.
Допускаются дети в возрасте от 7 до 14 лет в сопровождении взрослых
3. Центр отдыха «Сосновка»
Адрес: поселок Сосновка, улица Первостроителей, 11.
Стоимость: входной билет для взрослых 200 рублей, для детей в возрасте от 2 до 7 лет - 100 рублей, до 2 лет - бесплатно. Цена проката тюбов 250 рублей час.
4. Горнолыжный комплекс «Фома»
Адрес: Биршоссе, 7 километр
Стоимость: от 500 рублей. В цену входит прокат тюбинга и проход на трассы.
ИСТОЧНИК KP.RU