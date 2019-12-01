2019-12-01T09:47:44+03:00
Общество

Тюбинг в Хабаровске 2019-2020: где покататься, сколько стоит

Жителей и гостей города приглашают на тюбинг в Хабаровске
Александр ШТААЛЬ
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Тюбинг в Хабаровске 2019-2020: где покататься, сколько стоит ФОТО: Центр отдыха «Сосновка»Тюбинг в Хабаровске 2019-2020: где покататься, сколько стоит ФОТО: Центр отдыха «Сосновка»
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Зима уже вступила в свои права, значит, пора выбирать место тюбинг в Хабаровске 2019-2020. Чтобы отдыхающим не пришлось тратить много времени на поиск подходящей базы, редакция «КП» сделала небольшую подборку.

1. Спортивная база «Дерсу»

Адрес: улица Прогрессивная, 2в (въезд с улицы Павла Морозова).

Стоимость: аренда тюба – 500 рублей час. Услуги подъемника - бесплатно.

2. Горнолыжка «Снеговик»

Адрес: поселок Воронеж-1, территория экопарка.

Стоимость: 400 рублей час.

Допускаются дети в возрасте от 7 до 14 лет в сопровождении взрослых

3. Центр отдыха «Сосновка»

Адрес: поселок Сосновка, улица Первостроителей, 11.

Стоимость: входной билет для взрослых 200 рублей, для детей в возрасте от 2 до 7 лет - 100 рублей, до 2 лет - бесплатно. Цена проката тюбов 250 рублей час.

4. Горнолыжный комплекс «Фома»

Адрес: Биршоссе, 7 километр

Стоимость: от 500 рублей. В цену входит прокат тюбинга и проход на трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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