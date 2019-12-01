Амбициозные и красивые собрались в Хабаровске, чтобы побороться за статус «Мисс Дальний Восток». Но, только одна смогла покорить сердце жюри и удостоиться короны. Хабаровчанка Дарья Немаева после победы на региональном конкурсе, теперь отправится на «Мисс Россия», чтобы привезти в родной город корону. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор Дальневосточного театра моды Анна Карпусь. О перспективах нашей красавицы на 88,3 FM.

Хабаровчанка отправится за короной на «Мисс Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ