«Максим, мы с тобой!»: капитан «Амура» в Хабаровске получил травму, защищая жену

В Хабаровске первый день декабря омрачило неприятное событие – буквально вышел из строя Максим Кондратьев. Он пострадал в результате нападения на него рецидивиста накануне, 30 ноября. Об этом сегодня, 1 декабря сообщили в пресс-службе ХК «Амур».

Предварительно известно, что инцидент случился на парковке одного из городских кафе. Хоккеист защитил свою жену, она не пострадала, но сам получил тяжелый удар в область головы. Нападавшего уже задержали полицейские. Пока правоохранители не дали официальных комментариев по этому поводу, но сообщили, что злоумышленника ранее привлекали к уголовной ответственности.

Известно, что Максиму уже оказали необходимую медицинскую помощь. Пока он находится под наблюдением врачей в одной из краевых больниц. Хоккеист в сознании, а его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Коллеги по хоккейному клубу оказывает капитану команды необходимую поддержку, в том числе публикациями со словами: «Максим, мы с тобой!».