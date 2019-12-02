2019-12-02T02:01:36+03:00
Общество

Это не шутка: житель Еврейской автономии 1 апреля купил участок на Луне

Об этом стало известно во время конкурса в соцсети
Александр ШТААЛЬ
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Это не шутка: житель Еврейской автономии 1 апреля купил участок на ЛунеЭто не шутка: житель Еврейской автономии 1 апреля купил участок на ЛунеФото: Александр КУЛИКОВ
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В Еврейской автономии живет счастливый обладатель лунного участка примерно в 40 соток. Это не шутка. У собственника надела, расположенного на Луне, даже есть соответствующий документ, выданный в Лунном посольстве 1 апреля 2018 года. К слову, нашелся такой уникальный покупатель во время конкурса в соцсети.

В школе им. И.А. Пришкольника в селе Валдгейм решили для расширения кругозора запустить рубрику «Правда или Ложь». Для этого в аккаунте публикуют в некотором смысле странные утверждения и просят подписчиков ответить, правда это или ложь. Первой такой публикацией в этом направлении стало следующее сообщение: «В нашей школе есть ученик, родители которого приобрели участок на Луне». Прокомментировать эту информацию решились 79 человек, из них 48 были уверены, что это ложь. Однако сутки спустя стало известно, что это правда.

У собственника надела, расположенного на Луне есть соответствующий документ, выданный в Лунном посольстве ФОТО: аккаунте в соцсети МКОУ "СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм"

У собственника надела, расположенного на Луне есть соответствующий документ, выданный в Лунном посольстве ФОТО: аккаунте в соцсети МКОУ "СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм"

В качестве доказательства опубликовали тот самый документ, подтверждающий право собственности. Согласно сертификату Краснослободцев Евгений, отец того самого ученика, обладает правом собственности на Лунный участок в районе моря Изобилия. В сообщении, опубликованном в аккаунте образовательного учреждения в соцсети, говорится, что эту продажу одобрили в Комитете Риэлторов лунной недвижимости. По предварительной информации, сертификат на право владения лунным участком с гарантией вечной собственности достался мужчине за три тысячи 900 рублей.

Отметим также, что на документе стоит подпись Дениса Хоупа, который объявил себя владельцем всех космических объектов Солнечной системы, кроме Земли и Солнца. Сертификаты по сделкам с участками на Луне оформляют в Лунном посольстве, которое находится в городе Рио-Виста, штат Калифорния, США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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