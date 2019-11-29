2019-11-29T07:13:45+03:00
Общество

Тигр проинспектировал новую объездную дорогу в Хабаровском крае

Полосатого хищника, следующего вдоль трассы в районе села Переяславка, снял на видео автолюбитель
Евгения МОЛОТОВА
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На территории Большехехцирского заповедника проживает семья из четырех тигров. Фото предоставлено Большехехцирским заповедникомНа территории Большехехцирского заповедника проживает семья из четырех тигров. Фото предоставлено Большехехцирским заповедником
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Большехехцирский заповедник - старейший на территории Хабаровского края, он существует уже более семидесяти лет. Среди разнообразной фауны, населяющей Большой Хехцир, встречаются и тигры, через территорию заповедника проходит не одна тигриная тропа. Но даже на охраняемые территории, к добру или к худу, приходит цивилизация.

В 2013 году федеральными и региональными властями было принято решение о реконструкции федеральной трассы «Уссури», участок которой прошел через Большехехцирский заповедник. Осенью этого года реконструированный участок торжественно сдали в эксплуатацию. При этом для миграции четвероногих обитателей заповедника проектировщики предусмотрели семь арочных переходов, непосредственно под дорожным полотном. И вот, похоже, «тоннели» пригодились.

тигр в Переясловке.

На видео, снятом пассажиром проезжающего по трассе автомобиля, видно, как хищник движется от дорожного полотна и форсирует подъем, направляясь в лес. Среди комментариев под видео, кроме восхищения полосатой кошкой, скользят и опасения - не опасен ли хищник для человека, которому потребуется, к примеру, заменить колесо.

- На территории Большехехцирского заповедника проживает семья из четырех тигров, - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды Большехехцирского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» Юрий Кя. - Двое взрослых: самец, самка и их подросшие детеныши, которые скорее всего скоро покинут территорию заповедника. Пищи для них вполне достаточно, на людей они не нападают. Конечно, объездная трасса мешает сезонным миграциям животных, но люди для фауны представляют гораздо большую опасность, чем фауна для людей.

Близость заповедника к Хабаровску вводит в искушение охотников, толкая их на совершение правонарушений.

Тигр в населенном пункте.

- В прошлом месяце браконьеры прямо с территории трассы расстреляли двух изюбров, - поделился печальной статистикой Юрий Кя. - Задержать их удалось с большим трудом, а сумма ущерба от действий составила 960 тысяч рублей.

Напомним, амурский тигр является самым большим из представителей своего вида. Он занесен в Красную книгу международного союза охраны природы и Красную книгу России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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