Скользкая тема: от гололеда за неделю пострадало более пятисот хабаровчан

Вот уже неделю хабаровские коммунальщики борются с последствиями неожиданной оттепели. И, вынуждены признать, битву эту они не выигрывают. Если центральные магистрали хоть как-то чистят, то практически в каждом дворе лежит толстый слой льда. И не похоже, чтобы городские власти хоть как-то стремились изменить ситуацию.

Не чистят даже подходы к учебным заведениям. Дорога в школу для маленьких жителей краевой столицы превратилась в настоящее испытание. Да и взрослым хабаровчанам не легче. И результаты соответствующие: более 500 человек обратились за медицинской помощью только в Краевую клиническую больницу №2. Это в два с половиной раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. В травматологическом отделении не хватает мест. Основные жалобы – на переломы конечностей. То есть травмы, которые надолго выводят человека из строя. Вопрос о том, кто в этом случае будет компенсировать нанесенный вред здоровью, остается открытым. Но городские власти ответственности не боятся. Мэр города Сергей Кравчук дал высокую оценку работе городских коммунальщиков.

С точки зрения мэрии коммунальные службы города работают «на хорошо»Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- Сразу скажу, что дорожные службы отработали «на хорошо» - почищены центральные магистрали и маршруты общественного транспорта, - отметил градоначальник. - Вышли колонной и все оперативно убрали. Это надо было сделать и жилищным организациям — выйти и метлой или лопатой убрать снежную кашу. Тогда бы дворовые территории были в порядке. Где-то управляющие компании отработали хорошо, а многие уже понесли заслуженное наказание за то, что они вовремя не приняли меры по недопущению обледенения площадей.

Больше ничем помочь своему городу Сергей Анатольевич, видимо, не может. Впрочем, на прошлой неделе отделом городского управления административно-технического контроля выписано три сотни предостережений в отношении управляющих компаний и предпринимателей.

С точки зрения мэрии коммунальные службы города работают «на хорошо»Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- За несвоевременную очистку от ледового наката городских бульваров и автобусных карманов претензии предъявлены муниципальным предприятиям «Южное» и «Север», - отметили в городской администрации. - Однако львиная доля жалоб от населения приходится на жилищные организации. За несвоевременную расчистку от наледи придомовых территорий управляющие компании и ТСЖ заплатят штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей. С этими же суммами рискуют расстаться и руководители организаций всех форм собственности, если оперативно не устранят все замечания по снегоуборке на своих территориях.

Судя по количеству льда во дворах и на улицах города, штрафов за его несвоевременную уборку должно хватить для того, чтобы залатать все дыры в дефицитном бюджете краевой столицы.