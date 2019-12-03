Хабаровский край, держись: север региона 3-4 декабря захватит непогода

Синоптики в Хабаровском крае спрогнозировали на 3-4 декабря очередной циклон, который внесет свои корректировки в планы местных жителей. Так, по информации, предоставленной специалистами Дальневосточного УГМС, непогода охватит в основном северные территории. В связи с выходом циклона в Охотское море и действием его фронтальных разделов в Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Советско-Гаванском и Ванинском районах прогнозируют снег, местами сильный. Также ожидается усиление ветра на побережье Татарского пролива до 20-25 метров в секунду, на побережье Охотского моря – до 23-28 метров в секунду.

Жителей региона предупреждают, из-за выпавших осадков возможно введут ограничения в работе паромной переправы «Ванино-Холмск». Не исключают специалисты чрезвычайного ведомства нарушения работы транспорта, есть вероятность образования гололедных явлений. Последнее может стать причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Отметим также, что из-за сильных порывов ветра на объектах энергоснабжения могут возникнуть аварийные ситуации, перехлест проводов, отключение источников энергоснабжения. Жителей края убедительно просят быть предельно внимательными во время непогоды. Пожалуйста, не выходите из дома, если в этом нет надобности. Водителям настоятельно рекомендуют отложить поездки до улучшения погодных условий. Если это сделать не получится, пожалуйста будьте бдительны при управлении автомобилем.