2019-12-04T02:08:41+03:00
Звезды

В хабаровском парке «Динамо» из 169 елок соберут одну 23-метровую красавицу

Когда установка новогодней ели окончательно закончится, ее украсят игрушками и гирляндами
Ольга КИВА
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В хабаровском парке «Динамо» из 169 елок соберут одну 23-метровую красавицуВ хабаровском парке «Динамо» из 169 елок соберут одну 23-метровую красавицуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске полным Ходом идет подготовка к Новому году. Так, На площади Ленина устанавливают Главную Новогоднюю елку, высота которой составит 20 метров. Рядом с ней собираются соорудить огромную шахматную доску с фигурами, а также снежную крысу – символ наступающего 2020 года.

Также сейчас устанавливают елку в парке культуры и отдыха «Динамо». На сборную конструкцию высотой в 23 метра потребовалось 169 хвойных деревьев. Когда монтаж закончится, хвойную красавицу украсят игрушками и гирляндами.

Когда монтаж закончится, хвойную красавицу украсят игрушками и гирляндами Фото: Администрация Хабаровска

Когда монтаж закончится, хвойную красавицу украсят игрушками и гирляндамиФото: Администрация Хабаровска

Как отметил Алексей Груздев, главный специалист городского управления культуры, в планах обустроить рядом с Новогодней елкой в парке «Динамо» зимний городок. Кроме того, будут монтировать иллюминацию на деревьях и входной арке, украсят ограждение парка. В целом собираются задействовать две с половиной тысячи светодинамических элементов, чтобы создать по-настоящему праздничную атмосферу.

Блоки льда понадобятся скульпторам, чтобы создать творческие работы на конкурс «Амурский хрусталь» Фото: Администрация Хабаровска

Блоки льда понадобятся скульпторам, чтобы создать творческие работы на конкурс «Амурский хрусталь»Фото: Администрация Хабаровска

На территорию парка уже постепенно завозят блоки льда. Они понадобятся скульпторам, чтобы создать творческие работы на конкурс «Амурский хрусталь». В целом зимний городок хотят создать в рамках концепции «Новогодняя сказка». Торжественно открыть его хотят 31 декабря в 18:30. После церемонии небо над Хабаровском украсит праздничный фейерверк. Огненное шоу из двух тысяч зарядов продлится около 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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