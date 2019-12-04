Небрежность коммунальщиков продолжает негативно сказываться на дорожной ситуации в краевом центре и его пригородах сразу два страшных ДТП произошло за прошедшие сутки в Хабаровске и Хабаровском районе.

Утром во вторник в лобовом столкновении между улицами Воронежской и Совхозной пострадали двое. Виновницей происшествия стала автоледи, управлявшая Toyota Corsa, которая в сложных дорожных условиях не справилась не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Ее оппонент пожилой водитель Subaru Impreza двигался ей навстречу от улицы Трехгорной в направлении Воронежского шоссе. Машины столкнулись как противоположные вектора и наглухо закупорили движение в обе стороны. Несмотря на сработавшие подушки безопасности повреждения получили оба водителя.

Закон парных случаев: два лобовых столкновения закончились смертью для троих пассажиров в Хабаровском крае Фото: cоцсети

Автолюбительница, управлявшая Toyota Corsa получила закрытый перелом ноги, и доставлена во вторую краевую больницу, - отметили в отделе пропаганды краевого УГИБДД. - Кроме того у 27-летней хабаровчанки закрытый перелом лучевой кости и повреждено колено. 67-летний пенсионер получил травму груди и легкое сотрясение мозга.

Оба транспортных средства восстановлению не подлежат. Но их владельцам, можно сказать, повезло. Куда более страшная авария произошла примерно в то же время на загородной трассе возле поселка Марусино, района имени Лазо. Здесь утром вторника столкнулись сразу три автомобиля. И без жертв, к сожалению, не обошлось. Виновником ДТП стал автолюбитель, сидевший за рулем Mitsubishi Pajero. По словам очевидцев он, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, обгоняя грузовик Mazda Titan и КАМАЗ.

- Водитель, двигаясь со стороны Переяславки по направлению к селу Бичевая, на 38 км , выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina. - прокомментировали в отделе пропаганды краевого УГИБДД. - После этого внедорожник отбросило на грузовик Mazda Titan, который двигался в попутном с ним направлении.

Закон парных случаев: два лобовых столкновения закончились смертью для троих пассажиров в Хабаровском крае Фото: cоцсети

От удара грузовик развернуло поперек дорожного полотна. Что же до седана, то он превратился в груду металла. В результате столкновения двое пассажиров Toyota Caldina молодой человек и мужчина погибли на месте. Третья пассажирка получила серьезные травмы и скончалась по дороге в больницу. Водитель «Калдины» госпитализирован с многочисленными повреждениями. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедра и ребра, а также множественные ушибы. Досталось и пассажиру Mitsubishi Pajero. Пенсионер получил закрытый оскольчатый перелом пяточной кости и скальпированную рану кисти. Серьезные повреждения получил и водитель джипа. Все пострадавшие находятся на стационарном лечении. Сотрудники ДПС проводят проверку.