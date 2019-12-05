Карты веером: позиция хабаровских перевозчиков не способствует внедрению социальных транспортных карт

Конфликт краевого минсоцзащиты и хабаровских перевозчиков перешел на качественно новый уровень. В дело вмешались парламентарии краевой думы. На очередном заседании постоянного комитета по вопросам социальной политики они обсудили проблему внедрения социальных транспортных карт. Решали два традиционно русских вопроса: кто виноват и что делать.

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- В настоящее время правом на использование социальных транспортных карт могут пользоваться 368 тысяч жителей края, - рассказала собравшимся Ольга Ушакова, председатель комитета по социальной политике краевой думы. - Из них 280 тысяч это пожилые люди и граждане, имеющие региональные льготы. Для реализации ими этого права краевым правительством было принято постановление, которым установлены сроки предоставления проезда по транспортной карте для льготных категорий граждан с 1 октября 2019 года. Если после этого срока проезд по социальным транспортным картам не предоставляется, то для льготников действуют условия переходного периода.

Как отметила в своем докладе Ольга Вячеславовна, министерством соцзащиты в апреле 2019 года был проведен конкурс на право организации безналичной электронной системы оплаты льготного проезда с применением социальной транспортной карты. Конкурс выиграло ООО «Проектно-производственное бюро «Новое поколение», с которым и было заключено соглашение. Планировалось, что социальные транспортные карты заработают в июне, но этого не произошло. Потом старт отложили на сентябрь, но и в сентябре система заработала не везде. В настоящее время по социальной карте проезд предоставляется в 11 муниципальных районах, а вот в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском и Комсомольском районах такое право предоставляют только отдельные перевозчики.

- В Хабаровске оператором заключены три соглашения, - отметила Ольга Ушакова. - Оператор передал часть оборудования ИП Васильев, который осуществляет перевозки по четырем маршрутам Хабаровска. Это маршруты номер 10, 24, 40 и 56. Всего предстоит подключить в систему более 80 автобусов. Основные проблемы, которые сегодня препятствуют внедрению социальной карты, можно разделить на две: финансовая и техническая.

По ее словам, при определении условий конкурса мнение перевозчиков учитывалось, но на деле вышло иначе. Победитель тендера предложил для обслуживания социальных транспортных карт выделить свои валидаторы. Идея поддержки у транспортников не нашла.

ИДЕЯ ИНТЕГРАЦИИ

А идея интеграции программного обеспечения для социальных карт в уже существующую систему не нашла понимания у оператора программного обеспечения. Так и возник конфликт, виноватых в котором до последнего момента не было. В итоге льготники воспользоваться своим правом не могут, что с точки зрения постоянного комитета нарушает их права и может рассматриваться как состав административного правонарушения, в соответствии с третьей частью статьи 14.8 КоАП РФ. В защиту транспортников высказалась глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

- Ответственность по ч. 3 ст. 14.8 КоАП все-таки возникает только в случае достижения с перевозчиками соглашения о компенсации недополученных доходов, - подчеркнула она. - На сегодня минсоцзащиты не заключены соглашения с перевозчиками, поэтому, на наш взгляд, пока ответственность перевозчиков по данной статье не наступает.

Тем не менее большинство членов комитета проголосовало за решение обратить внимание перевозчиков края на обязанность исполнения законов в части предоставления отдельным категориям граждан проезда по социальной транспортной карте на транспорте и рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организовать работу по возбуждению административных дел по фактам отказов перевозчиков осуществлять перевозку по социальной транспортной карте.