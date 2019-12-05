Сенатором от Хабаровского края избран Сергей Безденежных

Вчера, 4 декабря, на внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края среди девятнадцати вопросов был рассмотрен вопрос избрания представителя края в Совет Федераций. Претендентов на сенаторское кресло было выдвинуто двое: Сергей Безденежных (ЛДПР) и Максим Кукушкин (КПРФ).

ИЗ ДЕПУТАТОВ – В СЕНАТОРЫ

Впрочем, в этот раз «сюрпризов» точно не будет: двадцатью двумя голосами из присутствовавших тридцати депутатов в Совет Федерации был избран Сергей Безденежных. Последние лет 19 он на виду – ведет активную политическую и общественную жизнь, представлял партию ЛДПР в Законодательной думе прошлого созыва и снова был избран краевым депутатом. Известная активистка, зоозащитница, а ныне депутат краевой думы Наталья Коваленко, характеризуя Сергея Безденежных, напомнила коллегам, что он – один из немногих депутатов думы прошлого созыва, кто проявил человеческие качества в вопросе решения судеб бездомных животных.

Кстати, совмещать работу сенатора и краевого парламентария Сергей Безденежных по закону не может. А это значит, что он досрочно сложит с себя полномочия депутата, и по Тополевскому одномандатному округу №4, от которого баллотировался новый сенатор, будут назначены дополнительные выборы.

Сенатором от Хабаровского края избран Сергей БезденежныхФото: Законодательная дума Хабаровского края

БЮДЖЕТ: ПРИНЯТЬ, НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ

Еще один важный вопрос в повестке заседания – принятие бюджета Хабаровского края на 2020 год. Документ прошел два чтения, в общей сложности было внесено 124 поправки, предложенные губернатором края. Председатель Закдумы Ирина Зикунова перед голосованием предложила собравшимся высказаться, и депутаты от КПФР взяли слово.

- Я считаю, что нам предлагают нереалистичный бюджет, в нем не учтены федеральные безвозмездные поступления. Федеральный бюджет принят во втором чтении, а значит мы можем внести соответствующие правки, - заявил Максим Кукушкин. А его коллега по фракции Сергей Ильин предложил не торопиться с принятием документа, поскольку «время есть».

Однако предложение не было поддержано другими депутатами. На самом деле, как раз времени уже нет. Не позднее середины декабря должны быть приняты бюджеты Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов и районов. Депутаты фракции ЛДПР отметили, что муниципальные образования не могут окончательно утвердить свои бюджеты, пока не принят документ краевого уровня. Затягивая с голосованием, можно сорвать работу всех бюджетных учреждений, поставить под угрозу выполнение социальных программ, в том числе с федеральным финансированием.

Как отметил председатель комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Вячеслав Фургал, в край ожидаются дополнительные поступления по различным направлениям. Эти деньги учтут при корректировке бюджета в дальнейшем.

Голосование по бюджету Хабаровского края в третьем чтении состоялось. Большинством голосов документ был принят.