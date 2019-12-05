2019-12-05T05:14:51+03:00
Экономика

Зачем бизнесу свое сообщество

В своем объединении предприниматель может быть под серьезной защитой себя и своих бизнес-интересов
Ксения ТУРТЫГИНА
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Зачем бизнесу свое сообществоЗачем бизнесу свое сообщество
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Спойлер: предприниматели остро нуждаются в защите своих интересов и информационной поддержке, все это они могут получить, вступив в объединение предпринимателей.

Вопросом: «Зачем мне это?» задается любой предприниматель, решая - вступать или нет в деловое сообщество. Помните старый мультфильм про любопытного слоненка, которому вытянули хобот? Сначала малыш хочет избавиться от нового носа, но, когда начинает им пользоваться, «выгоды» проявляются одна за другой.

Итак, в чем же наша выгода? Почему так важно быть членом объединения предпринимателей? Этот вопрос мы задали как руководителям таких объединений, так и тем, кто в них состоит.

Милана Распутина, генеральный директор исполнительной дирекции регионального отделения «Союз работодателей Хабаровского края»:

- Объединение лоббирует интересы своих членов. Было в нашем Союзе одно довольно крупное предприятие. Потом там поменялся собственник, сменилась вывеска. Мы отправили предложение возобновить членство в объединении, но ответа не получили. А некоторое время назад пришло письмо от этого предприятия с просьбой о помощи - якобы оно стало жертвой попытки рейдерского захвата. Мы бы и рады помочь, но полномочий нет: компания не является членом Союза.

Еще свежий пример. Предприятие нефтеперерабатывающей отрасли, член Союза, обратилось с кадровой проблемой: не хватает инженеров, а в ТОГУ, где был факультет по подготовке специалистов для этой отрасли, планируют отказаться от специальности - нет набора. Что делать? Мы начали обсуждать вопрос ежегодной потребности отраслей в кадрах с министерством образования и науки края. Есть предложения, будем разрабатывать дорожную карту и решать проблему. Смогло бы предприятие добиться такого внимания к проблеме, не будь оно членом делового объединения? Думаю, да, но времени бы на решение вопроса ушло в разы больше.

Генриетта Жернакова, индивидуальный предприниматель, член правления Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей:

- Объединение оказывает мощную информационную поддержку. В ДВОПП я вступила в 2003 году, и это было одно из самых правильных решений в моей жизни. В объединении ты встречаешь единомышленников, которые с тобой на одной волне. Они делятся опытом, знаниями, информацией. Человек все-таки существо социальное, и даже предпринимателю, обладающему по определению здоровой долей эгоизма, нужны те, кто элементарно будет говорить с ним на одном языке.

Предприниматель не сможет изучить весь гигантский объем законодательной информации, уследить за всеми корректировками. А объединение может.

Когда возникают проблемы, бизнесмен может растеряться: куда обращаться, чтобы их решить? Пока будет выяснять, рискует потерять бизнес. А в объединении знают, по какому пути нужно идти в той или иной ситуации.

Благодаря объединению проще выстраивать диалог с властью. Мы долго шли к тому, чтобы нас услышали, и наконец-то добились этого.

Денис Грось, исполнительный директор ООО «Индустриальный парк «Авангард», председатель совета межрегионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО, член Союза резидентов ТОСЭР и Ассоциации индустриальных парков:

- Соглашусь, что информационная поддержка - ключевой момент, особенно в отраслевых объединениях. Во многом благодаря поддержке Ассоциации индустриальных парков состоялся проект «Авангард».

Не менее важен момент общения с коллегами. Человек, зная, что ты состоишь с ним в одной организации, разговаривает с тобой иначе, теплее что ли, откровеннее, охотнее рассказывает о граблях, на которые ему приходилось наступать. И ты учишься, как не надо делать. Это очень важно, особенно для начинающих предпринимателей.

Союз резидентов территорий опережающего социально-экономического развития - совсем молодая организация, без году неделя. Создана специально, чтобы быть в контакте с властью. На старте режима ТОСЭР в 2015 году нас, резидентов ТОСЭР, был десяток, от силы два. С каждым из нас работали индивидуально, вопросы решались в ручном режиме. Сейчас число резидентов перевалило за 400, понятно, что с каждым беседовать - времени не хватит. А Союз, как деловое общественное объединение, может аккумулировать вопросы, проблемы, предложения и инициировать их обсуждение на комитетах, заседаниях министерств, круглых столах и форумах.

Игорь Востриков, президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты:

- Безусловно, защита и информационная поддержка - основные, я бы сказал, явные направления нашей работы. У нас есть обширный список услуг для членов ДВТПП, но я хочу сказать о другом, менее заметном аспекте членства в каком-либо объединении: имиджевая и репутационная составляющие.

Было время, когда слово купца не нуждалось в каких-то дополнительных гарантиях. Затем, по известным причинам, мы утратили культуру ведения коммерческой деятельности. Но уже в 90-е годы прошлого века многие заговорили о необходимости возвращения деловой этики, деловой репутации как важных элементов этой культуры.

Для многих контрагентов, особенно иностранных, членство в деловом объединении - важный сигнал: он прошел своеобразный фильтр, его приняли коллеги по цеху, с этим человеком можно вести бизнес. К нам довольно часто обращаются члены ДВТПП с просьбой подтвердить их статус, выдать «верительные грамоты» для предъявления иностранным партнерам.

Вопрос деловой репутации, кстати, сейчас выходит на первый план и при включении предпринимателя в программы поддержки. Есть мнение, что рекомендации от объединения, в котором состоит бизнесмен, нужно законодательно закрепить как один из критериев добросовестности.

Сергей Мазунин, председатель Хабаровского реготделения Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ»:

- Через объединение проще привлечь внимание властей к той или иной проблеме. Системный, конструктивный диалог с властью получается не тогда, когда предприниматели на кухнях жалуются, как все плохо. А когда бизнес-объединение, получив от своих членов сигналы, выявляет проблему, анализирует ее и представляет власти не просто жалобу, а вполне деловое предложение: это надо поменять, это надо доработать, потому что иначе будет плохо.

Конкретный пример. Ожидается отмена ЕНВД, при этом вырастет нагрузка по другим видам налогов. Так, аптеки переходят с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения, у них налоговая нагрузка вырастет в 26 раз. Это смерть для бизнеса. В городах мы получим резкое снижение конкуренции, а село вообще оставим без аптек.

У нас есть вариант решения проблемы, при котором налоговая нагрузка вырастет в три раза, а не в двадцать шесть. Сейчас инициируем широкое обсуждение проблемы с органами краевой власти, УФНС и другими ведомствами. Думаю, вместе мы добьемся результата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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