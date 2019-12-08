2019-12-08T04:29:26+03:00
Общество

Новогодний маникюр-2020: что выбирают жительницы Хабаровского края?

Актуальные тенденции нейл-арта глазами мастера
Евгения МОЛОТОВА
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Красный - в тренде. Фото: соцсетиКрасный - в тренде. Фото: соцсети
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Новый год не за горами и, перед каждой женщиной стоит вопрос: в чем встречать год белой металлической крысы? Какой выбрать наряд, чем его дополнить? И еще более сложный вопрос. Какой маникюр сделать на новый год? Это будет посложнее выбора платья, ведь наряд всегда можно заменить, а с маникюром его обладательница не расстанется в течение двух, а то и трех недель. Итак, ответ на вопросы, о новогодних трендах читателям «Комсомолки» дает руководитель школы-студии ногтевого искусства, мастер с многолетним опытом Олеся Приходько.

Олеся Приходько - преподаватель и мастер маникюра с многолетним стажем. Фото предоставлено Олесей Приходько

Олеся Приходько - преподаватель и мастер маникюра с многолетним стажем. Фото предоставлено Олесей Приходько

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

- Безусловно, к выбору маникюра стоит подойти ответственно, - отмечает она. – Для того, чтобы создать органичный образ нужно учесть целый ряд факторов. Во-первых, длина. Здесь особенного тренда нет, можно сделать как короткие, так и средние и даже длинные ногти. Но, прежде чем выбрать длину нужно подумать о том, будет ли она вам удобна. Излишне длинные ногти, особенно с непривычки могут вызывать дискомфорт. Не стоит жертвовать удобством в пользу красоты. Во-вторых, форма. Здесь тоже царит разнообразие. Единственный антитренд – острые углы. Это касается как жестких квадратов, так и стилетов. Отдайте предпочтение миндалю, овалу или мягкому квадрату. Они выглядят более женственными и сделают ваш образ сдержанным и лаконичным.

МОДНЫЕ ЦВЕТА

Современная мода весьма демократична и в повседневной жизни мы можем носить практически все, что душе угодно. Но порадовать белую металлическую крысу хочется чем-нибудь особенным.

- В моде по-прежнему остается естественность, - отмечает Олеся Приходько. – Нюдовые и пастельные тона, классический белый френч. Не теряют актуальности и терракотовые, серо-стальные, золотистые оттенки. Красные – это вечная классика для страстных натур или тех, кто хотел бы ими быть. Синие оттенки, традиционно зимние. Зеленые, особенно его темные оттенки – новинка этого года, которая останется на коне и в следующем. Не сдают позиции омбре, градиент, кошачий глаз. Словом, выбор практически безграничный.

Для серьезного мероприятия стоит отдать предпочтение классике. Фото предоставлено Олесей Приходько

Для серьезного мероприятия стоит отдать предпочтение классике. Фото предоставлено Олесей Приходько

Но как сориентироваться среди такого изобилия?

- Конечно, маникюр должен подходить к новогоднему платью, это все-таки дополнение, а не основа образа, - считает мастер. – Но, нельзя забывать и о формате праздника. На строгом корпоративном мероприятии яркие ногти также неуместны, как и в учреждении со строгим дресс кодом. Для такого случая лучше всего взять обычный белый френч и немного расцветить его, например, добавить капельку блеска, мерцающей пудры или неброский рисунок. Хорошо будет смотреться френч с растяжкой из блесток или втиркой на кончиках ногтей. С другой стороны, для тех, кто любит вечеринки и шумные компании лучшим вариантом станет отдаться на волю собственной фантазии. Можно использовать различные втирки, блестки, переливающиеся покрытия, серебристую фольгу, все, что душе угодно. Очень стильно выглядят металлизированные покрытия в сочетании с белыми снежинками или морозными узорами. Также можно нарисовать и символ года, снежинки, елочки, новогодние шары. К дизайну можно добавить различные виды украшений: стразы, блестки, мармелад, камни, бульонки, декоративный песок, флок.

Синий - один из трендов этой зимы

Синий - один из трендов этой зимы

КАК ПОНРАВИТЬСЯ БЕЛОЙ КРЫСЕ?

Как полагают астрологи, в каждом цвете присутствует свой особый заряд, который поможет привлечь в вашу жизнь то, чего особенно не хватает. Так, белый, подойдет девушкам мечтательным, склонным к стабильности. Терракотовый, наоборот, для тех, кто готов к переменам. Красному, цвету любви и страсти, могут отдать предпочтение те, кто хочет встретить свою вторую половинку. Палитра желтых и золотистых оттенков символизирует везение и денежное изобилие. Его следует выбирать тем, кто желает разбогатеть в следующем году. Ну и оттенки серого, для тех, кто хочет находиться в гармонии с собой и окружающими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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