Новогодний маникюр-2020: что выбирают жительницы Хабаровского края?

Новый год не за горами и, перед каждой женщиной стоит вопрос: в чем встречать год белой металлической крысы? Какой выбрать наряд, чем его дополнить? И еще более сложный вопрос. Какой маникюр сделать на новый год? Это будет посложнее выбора платья, ведь наряд всегда можно заменить, а с маникюром его обладательница не расстанется в течение двух, а то и трех недель. Итак, ответ на вопросы, о новогодних трендах читателям «Комсомолки» дает руководитель школы-студии ногтевого искусства, мастер с многолетним опытом Олеся Приходько.

Олеся Приходько - преподаватель и мастер маникюра с многолетним стажем. Фото предоставлено Олесей Приходько

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

- Безусловно, к выбору маникюра стоит подойти ответственно, - отмечает она. – Для того, чтобы создать органичный образ нужно учесть целый ряд факторов. Во-первых, длина. Здесь особенного тренда нет, можно сделать как короткие, так и средние и даже длинные ногти. Но, прежде чем выбрать длину нужно подумать о том, будет ли она вам удобна. Излишне длинные ногти, особенно с непривычки могут вызывать дискомфорт. Не стоит жертвовать удобством в пользу красоты. Во-вторых, форма. Здесь тоже царит разнообразие. Единственный антитренд – острые углы. Это касается как жестких квадратов, так и стилетов. Отдайте предпочтение миндалю, овалу или мягкому квадрату. Они выглядят более женственными и сделают ваш образ сдержанным и лаконичным.

МОДНЫЕ ЦВЕТА

Современная мода весьма демократична и в повседневной жизни мы можем носить практически все, что душе угодно. Но порадовать белую металлическую крысу хочется чем-нибудь особенным.

- В моде по-прежнему остается естественность, - отмечает Олеся Приходько. – Нюдовые и пастельные тона, классический белый френч. Не теряют актуальности и терракотовые, серо-стальные, золотистые оттенки. Красные – это вечная классика для страстных натур или тех, кто хотел бы ими быть. Синие оттенки, традиционно зимние. Зеленые, особенно его темные оттенки – новинка этого года, которая останется на коне и в следующем. Не сдают позиции омбре, градиент, кошачий глаз. Словом, выбор практически безграничный.

Для серьезного мероприятия стоит отдать предпочтение классике. Фото предоставлено Олесей Приходько

Но как сориентироваться среди такого изобилия?

- Конечно, маникюр должен подходить к новогоднему платью, это все-таки дополнение, а не основа образа, - считает мастер. – Но, нельзя забывать и о формате праздника. На строгом корпоративном мероприятии яркие ногти также неуместны, как и в учреждении со строгим дресс кодом. Для такого случая лучше всего взять обычный белый френч и немного расцветить его, например, добавить капельку блеска, мерцающей пудры или неброский рисунок. Хорошо будет смотреться френч с растяжкой из блесток или втиркой на кончиках ногтей. С другой стороны, для тех, кто любит вечеринки и шумные компании лучшим вариантом станет отдаться на волю собственной фантазии. Можно использовать различные втирки, блестки, переливающиеся покрытия, серебристую фольгу, все, что душе угодно. Очень стильно выглядят металлизированные покрытия в сочетании с белыми снежинками или морозными узорами. Также можно нарисовать и символ года, снежинки, елочки, новогодние шары. К дизайну можно добавить различные виды украшений: стразы, блестки, мармелад, камни, бульонки, декоративный песок, флок.

Синий - один из трендов этой зимы

КАК ПОНРАВИТЬСЯ БЕЛОЙ КРЫСЕ?

Как полагают астрологи, в каждом цвете присутствует свой особый заряд, который поможет привлечь в вашу жизнь то, чего особенно не хватает. Так, белый, подойдет девушкам мечтательным, склонным к стабильности. Терракотовый, наоборот, для тех, кто готов к переменам. Красному, цвету любви и страсти, могут отдать предпочтение те, кто хочет встретить свою вторую половинку. Палитра желтых и золотистых оттенков символизирует везение и денежное изобилие. Его следует выбирать тем, кто желает разбогатеть в следующем году. Ну и оттенки серого, для тех, кто хочет находиться в гармонии с собой и окружающими.