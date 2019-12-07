Шутка с бомбой обошлась рядовому одной из частей в Хабаровском крае в 30 тысяч рублей

Чем была вызвана такая нелюбовь призывника к столовой теперь уже не понять. Сам солдат мостовой роты 76 отдельного путевого железнодорожного батальона ВВО рядовой Чернов на резонный вопрос следователей военной контрразведки «зачем», только недоуменно пожимает плечами – мол пошутить хотел, внести некоторое разнообразие в монотонную армейскую рутину, соратников повеселить.

Повеселил не то слово, несколько часов саперы, вызванные бдительными военными, изучали «самодельное взрывное устройство» - картонную коробку с корявой надписью «Бомба», оставленную у дверей пункта приема питания и прочесывали территорию части на предмет обнаружения других СВУ.

Сослуживцы наверняка были благодарны воину-железнодорожнику, когда вместо горячих обеда и ужина вынуждены были насыщаться сухими пайками. Виновного нашли достаточно быстро военная часть не то место, где можно спрятаться от опытных контрразведчиков. Уже через полчаса он давал признательные показания. В протоколе записано – сделал муляж взрывного устройства их хулиганских побуждений.

- В результате указанных действий было нарушено нормальное функционирование объекта Минобороны России и взаимодействующих правоохранительных органов. Военнослужащему было предъявлено обвинение в совершении преступления, по статье заведомо ложное сообщение об акте терроризма, - рассказали в УФСБ России по Восточному военному округу.

Стоит сказать, что следователи буквально пожалели молодого шутника-военного, все-таки эта статья гораздо легче чем, например «Терроризм» по которой он тоже мог бы проходить. Суд состоялся 5 декабря. Рядового признали виновным и приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Можно сказать легко отделался. К тому же солдат может обжаловать вынесенное решение в вышестоящих инстанциях.