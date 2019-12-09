2019-12-09T09:29:39+03:00
Общество

Учиться нужно всю жизнь: образование в ТОГУ

Галина Медведева о возможностях дополнительного образования в Тихоокеанском университете
Евгения МОЛОТОВА
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Учиться нужно всю жизнь: образования в ТОГУУчиться нужно всю жизнь: образования в ТОГУ
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Мы живем в век, когда стремительная гонка за актуальной информацией стала нормой жизни любого человека, желающего оставаться мастером своего дела. Полученные знания устаревают, и для того, чтобы сохранить востребованность, необходимо постоянное совершенствование. Важнейшей частью его в таких условиях становится образование. И здесь на помощь готовы прийти специалисты факультета дополнительного профессионального образования Тихоокеанского государственного университета.

- Факультет дополнительного профессионального образования действует с 2017 года, - рассказывает декан факультета Галина Медведева, - но вопросы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов решались в нашем вузе и раньше, в рамках деятельности двух факультетов данного направления – в кампусе на ул. Тихоокеанской и в кампусе Педагогического института. Сейчас оба этих подразделения объединены в одно — наш факультет.

Казалось бы, чем занимается факультет, ясно из его названия. Однако понятие дополнительного профессионального образования включает в себя целый ряд интересных аспектов. Здесь можно говорить и о различных программах переподготовки, и о курсах повышения квалификации. То есть, в рамках дополнительного профессионального образования человек может как улучшить и осовременить набор уже имеющихся профессиональных навыков, так и обрести принципиально новые.

– Повышение квалификации – дополнительное профессиональное образование, которое позволяет усовершенствовать отдельные компетенции в рамках уже имеющейся квалификации. Например, педагог может повысить свои педагогические, психологические, IT- компетенции в рамках профессиональной деятельности, - объясняет Галина Геннадьевна. - В свою очередь, программы профессиональной переподготовки также подразделяются на два типа. Долгосрочные программы профессиональной переподготовки завершаются присвоением слушателю квалификации. Например, профессиональная переподготовка объемом полторы тысячи часов позволит слушателю получить диплом с присвоением квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Программы меньшей продолжительности, объемом более 250 часов, завершаются выдачей диплома, предоставляющего право на ведение нового вида профессиональной деятельности в определенной области.

Разумеется, возникает резонный вопрос, в какую копеечку влетит желающему такое повышение квалификации.

- Несмотря на то, что обучение на нашем факультете только платное, существует несколько вариантов, при которых гражданин может пройти его на безвозмездной основе, - отмечает Галина Геннадьевна. - Такая возможность, к примеру, доступна лицам предпенсионного возраста, педагогам, приходящим на курсы повышения квалификации, а также лицам, обучающимся в рамках гранта федерального проекта «Новые возможности для каждого».

Ознакомиться с перечнем программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации можно на официальном сайте университета в разделе ФДПО pnu.edu.ru/ru/faculties/additional/fppk/ либо обратиться в любые подразделения факультета (+7 4212 75-78-48 – офис на Тихоокеанской; +7 4212 42-05-98 – офис в здании Педагогического института).

ИСТОЧНИК KP.RU

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