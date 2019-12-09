2019-12-09T15:09:04+03:00
Спорт

Крадущийся тигр – затаившейся дракон: хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред Стар» со счетом 2:3

Теперь для попадания в плей-офф хабаровчанам придется сильно постараться [фото]
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Это последняя игра «тигров» в домашней серии перед очередным выездом и еще один нелегкий соперник. «Куньлунь РС» и «Амур» команды очень похожи и матчи между ними проходят очень ожесточенно. И тем и другим как воздух нужны очки. «Амур» стремится в плей-офф и если «тигры» проиграют этот матч, то эта задача для них заметно осложнится. «Куньлуню» в свою очередь надо закрепиться в восьмерке, и они тоже намерены бороться до конца.

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ШАНС – РАЗЫГРАТЬ БОЛЬШИНСТВО

Перед матчем тренерский штаб «тигров» отмечает, что китайская команда играет довольно агрессивно, даже грубо хоккеистов активно удаляют и это отличный шанс для «Амура» выйти вперед. По началу так и получилось, Джейк Челиос за игру высокоподнятой клюшкой на две минуты покидает площадку, и Игорь Руденков реализует большинство.

Однако ответ гостей не заставил себя ждать. Ровно через три минуты Олли Палола сравнивает счет и несмотря на еще одно удаление у «драконов», Амуру опять никак не удается выйти вперед. Мешают неточные передачи, и «тигры» никак не могут реализовать моменты, которые создают.

- Что надо делать? Больше работать, нас предупреждали, показывали видео с прошлых матчей, что Амур очень хорош, и чтобы это не повторить надо работать. Мы могли забить больше, чем одну шайбу, счет не по игре и у Амура тоже были моменты. Игра интересная и зрителям нравится. Что бы победить надо забивать, -рассказывает Гунарс Скворцов, нападающий «Куньлунь РС».

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Второй период начался за явным преимуществом гостей, они были активнее, играли в «прямой» канадский хоккей – набросы и атаки следовали одна за одной и не удивительно что уже на 25 минуте Райан Спроул на «пятаке» ловит отскок и выводит «Куньлунь РС» вперед – 1:2.

«Амур» добавляет скорости и начинает создавать больше опасных моментов, однако «Куньлунь» не отстает за каждой атакой следует контратака и иногда только мастерство голкипера хабаровчан Евгения Аликина спасает «тигров».

НЕ СМОГЛИ, ХОТЬ И ПЫТАЛИСЬ

К концу периода «Амур» проводит несколько опасных атак, едва не забивает Томаш Зогорна, но ему немного не везет, зато спустя полминуты отличается его брат – Гинек.

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Во втором периоде у меня был большой шанс забить, но не получилось, зато мой брат через 20 секунд забил счет 2:2. Они играют очень быстро жестко, очень много приемов, много бросают, мы знали, что будет тяжёлая игра, очень хотим выиграть 2 очка. Что касается большинства это было плохое большинство для нас, надо больше играть в их зоне, - делится эмоциями в перерыве Томаш Зогорна, капитан «Амура».

В третьем временном отрезке «тигры» и «драконы» бились как львы, на 48 минуте у ворот хабаровчан образовывается куча мала и шайба вроде бы залетает в ворота Аликина, но арбитр не уверен и разводит руками. Идет видеоповтор судьи внимательно просматривают запись и все-так засчитывают спорную шайбу – спортивный снаряд все-так пересек линию ворот. «Куньлунь» выходит вперед и всеми силами пытается удержать преимущество.

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровчане наращивают темп, но ничего не выходит «драконы» отчаянно защищаются и даже контратакуют. За две минуты до конца периода Александр Гулявцев берет тайм-аут, требует действовать у ворот соперника более внимательно и завершать атаки. За тридцать секунд до финальной сирены «Амур» меняет голкипера на шестого полевого игрока, атака следует за атакой, но все бесполезно. «Куньлунь Ред Стар» побеждает, зарабатывает два очка и закрепляется в восьмерке.

- Это очередной командный успех, мы не очень быстро начали, но потом вернулись в игру и действовали до конца. И вратарь у нас был великолепен, Палола забивает нечасто, но вовремя, - Курт Фрэйзер, главный тренер «Куньлуня РС».

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» уступил китайскому «Куньлуню Ред стар» со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Следующий матч хабаровский «Амур» проведет уже в Екатеринбурге открывая новую выездную серию. Игра пройдет 17 декабря с местным «Автомобилистом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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