В Еврейской автономии треть мировых запасов брусита, но минерал пока недосягаем

В Еврейской автономии озадачились освоением почти трети мирового запаса брусита. Это сделать вполне реально, тем более что 31 процент минерала находится именно на территории дальневосточного региона. Пока он недосягаем из-за отсутствия дороги, но этот вопрос планируют решить.

Брусит – это минерал, сферы применения которого весьма различны. Его используют в производстве негорючих кабелей и алюминиевых композитных панелей, резинотехнических и полимерных изделий. Также он нужен в производстве удобрений и мелиорантов, в очистке воды. Продукцию из брусита применяют на территории 63 регионов России, также его экспортируют в 20 стран Европы и Азии.

- На сегодняшний день минерал добывают на Кульдурском месторождении силами в общей сложности 200 человек. От этого производства в бюджет поступает в виде налогов больше 200 миллионов рублей ежегодно. Увеличить показатели собираются за счет Савкинского месторождения. Речь идет о налоговых отчислениях, новых рабочих местах для жителей Октябрьского района ЕАО. Также в планах обеспечить сырьем завод по переработке брусита, который хотят построить в рамках проекта на территории области, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Если Савкинкое месторождение все-таки начнут осваивать, тогда производство здесь станет крупнейшим в мире ФОТО: Минвостокразвития

Если Савкинкое месторождение все-таки начнут осваивать, тогда производство здесь станет крупнейшим в мире. Геологоразведочные работы собираются провести уже в 2020 году, а начать промышленную добычу в 2025 году. Бюджетный эффект от реализации проекта составит не менее 140 миллиардов рублей.

ЕСТЬ ОДНО «НО»

Однако планы, какими бы они прекрасными ни были, омрачает одно «но» - отсутствие дороги. К слову, само месторождение находится на малоосвоенной территории, расстояние до ближайшего населенного пункта 108 километров.

- В этом случае инвестора предложили поддержать субсидиями. Это будет очень уместно при условии, что на новом предприятии планируют трудоустроить 273 человека из местного населения. Государство со своей стороны поможет создать инфрастуктуру, - прокомментировал Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Остается добавить, что дорога нужна в том числе и для освоения других месторождений, к которым сейчас нет доступа. По предварительным подсчетам, их около шестидесяти. Это не разведанные территории, богатые железными и марганцевыми рудами, бериллием и литием, сурьмой и оловом, фосфоритами и редкими металлами. Пока инвестор работает над расчетами по стоимости строительства автомобильной дороги, сотрудники инвестиционного департамента министерства просчитают всевозможные варианты поддержки инвестора.