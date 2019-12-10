МОРОЗ, СУББОТА - НЕ ПОМЕХА

Морозным утром минувшей субботы один из хабаровских дворов заполонили активные люди. Они тащили пакеты, забитые пластиковыми бутылками, к контейнерной площадке и при этом радостно улыбались. Там другие, тоже улыбчивые, люди взвешивали пакеты и записывали цифры на стенде. Так что же происходило в этом дворе?

Десятитысячный в России контейнер для сбора ПЭТ-упаковки установили в Хабаровске

Как выяснилось, в рамках развития проекта «Принеси пользу своему городу» компания «Балтика» подарила жильцам многоэтажки по улице Сигнальная, 2Б специальный контейнер для сбора ПЭТ-тары. Теперь жители этого и соседних домов смогут на деле позаботиться об окружающей среде, уменьшить свой «экологический след», а заодно и немного сэкономить на коммунальных платежах. За вывоз тары, собранной в такие контейнеры, с жильцов не берут плату. Стоимость кубовой емкости для сбора ПЭТ-упаковки - 12,5 тысячи рублей. В принципе, для дома даже в 50 квартир деньги небольшие, но, согласитесь, получать подарки, да еще и полезные, приятнее, чем покупать самому.

Всего в текущем году в крае появится 50 таких контейнеров для сбора ПЭТ: 40 из них уже устанавливают в Хабаровске, десять вскоре отправятся в Комсомольск-на-Амуре. В их закупку «Балтика» инвестировала более 600 тысяч рублей. Обслуживанием емкостей занимается компания «Чистая планета», которая вывозит собранные отходы и направляет их на переработку.

Десятитысячный в России контейнер для сбора ПЭТ-упаковки установили в Хабаровске

Один из 50 контейнеров оказался «юбилейным» - десятитысячным с начала запуска всероссийского проекта «Принеси пользу своему городу» в 2013 году. Поэтому данное событие «завернули» в праздничную упаковку: устроили викторину на экотему с призами для самых подкованных, наградили победителей фотоконкурса, организованного ранее в Инстаграм-аккаунте «Балтики» dv_recycling. Среди жителей улицы Сигнальной заранее объявили соревнование, кто больше сдаст ПЭТ-тары. Победитель этого состязания притащил шесть с лишним килограммов ПЭТ-бутылок! За что получил отличный рюкзак, сшитый из экологически чистых материалов, пригодных для вторичной переработки.

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА

ПЭТ-бутылку, попавшую в спецконтейнер, ждет настоящее путешествие с «реинкарнацией».

- Тару отвозят в Новосибирск, где есть завод по ее переработке, - рассказала Татьяна Демидова, менеджер по экологии и рециклингу филиала «Балтика-Хабаровск». - ПЭТ превращают в гранулы, которые затем отправляют на производство. Заметьте, из них не делают тару для пищевой продукции, это не допускается по соображениям безопасности. Но переработанная пластиковая бутылка может стать ведром для бытовых нужд, футболкой, шариковой ручкой, баннером, мебелью и многим другим.

Десятитысячный в России контейнер для сбора ПЭТ-упаковки установили в Хабаровске

Кстати, благодаря проекту «Принеси пользу своему городу» только во Владивостоке и Хабаровске за 9 месяцев 2019 года было собрано более двух тысяч тонн различных отходов упаковки, включая 1272 тонны стекла, 125 тонн алюминиевой банки и 630 тонн ПЭТ-тары. С установкой дополнительных 50 контейнеров еще больше того, что люди часто называют мусором, получит вторую жизнь.